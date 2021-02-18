相敬如斌︱傳關智斌張敬軒復合後再分手　40歲Kenny被爆身邊有筍盤密友

▲ 有指前Boy'z成員關智斌（Kenny）與張敬軒復合後再冷戰，其筍盤新歡為潘家鏗（Edwin）。

前Boy'z成員關智斌（Kenny）的感情生活向來都是大眾焦點，有指他與傳緋聞多年的張敬軒早已復合，但二人最近因發生磨擦而冷戰中。最近更傳出關智斌身邊出現一位筍盤密友潘家鏗（Edwin），並有指Edwin欲取代軒仔在Kenny心目中的位置。

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關智斌張敬軒共歷患難

一直傳緋聞多年的關智斌和張敬軒，被指於5年前分手做回朋友。不過自從張致恒爆出偷食風波連累Kenny幾乎紅館夢碎後，軒仔向他送上慰問並擔當Kenny處男個唱的嘉賓，在紅館台上送上擁抱和吻賀對方，場面溫馨。

於是有指二人亦因此次經歷，而再度復合。

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▲ （取自IG）

疑殺出第三者

可是，近日卻傳出Kenny和軒仔因發生磨擦以致正在冷戰中，而Kenny身邊則出現了一位筍盤密友Edwin。

據悉，Edwin與鄭融為舊同學，並透過她認識Kenny，相識數年的二人現正於同一間健身中心做Gym。感情愈來愈好的二人不時孖住行山、跑步等，正逐步威脅軒仔於Kenny心目中的地位。

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來頭不少的Edwin為Keystone Properties主席潘正洲的幼子，其家族業務為房地產，主要發展香港及內地市場。

Edwin畢業於喬治華盛頓大學（George Washington University）金融及國際業務系，其後再於南加州大學取得碩士學位，近年則接手家族事業並成為公司董事，條件不俗。

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