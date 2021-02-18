全城緝兇｜深水埗鴨寮街公廁8旬清潔女工遇襲　稱害怕失去工作一度不願入院

▲ 深水埗鴨寮街公廁昨晚（17日）發生一宗清潔女工遇襲案。

深水埗鴨寮街公廁昨晚（17日）發生一宗清潔女工遇襲案，一名81歲清潔工婆婆清潔廁所期間，與一名中年女子發生爭執，遭對方以垃圾鏟扑頭襲擊，其後逃去無蹤，婆婆頭部及手部受傷，清醒被送往明愛醫院治理。東區區議員仇栩欣稱當時目擊事件，該名中年女子「起勢咁扑，扑到枝棍斷晒，連個垃圾鏟舊膠都碎開晒」，形容事件「心酸至極」。

警方指，昨晚6時26分接獲一名姓仇女子報案，指一名81歲女子在深水埗鴨寮街一洗手間懷疑被一名年約50歲中國籍女子，以手及垃圾鏟襲擊，其後逃去。涉案襲擊者為一名年約50歲中國籍女子，肥胖身材，案發時身穿深色短褲和深色短袖上衣。

警方經進一步調查後，將案件列作「普通襲擊」，交由深水埗警區刑事調查隊第四隊跟進，呼籲巿民如目睹案發經過或有任何相關消息，請致電36618872與深水埗警區刑事調查隊第四隊聯絡。

仇栩欣又指，婆婆頭部腫起如雞蛋，在等候送院期間曾聯絡婆婆同事告知受傷未能工作，但婆婆卻稱害怕失去工作一度不願入院，

到底係一個乜野樣既「吃人」社會，令一個81歲既婆婆連無故受傷都唔想話比公司知，驚影響工作。

她又指，警員到場調查時，曾冷淡表示「睇婆婆追唔追究再算」，又向婆婆稱「嗱，你自己同你主管交待咩事啦！」，認為警方有責任處理案件，

無啦啦俾人打到咁而無半句慰問，仲用咁嘅語氣同受害人講嘢，究竟係乜嘢人黎。

警方回應指，深水埗警區刑事調查隊第四隊已經接手調查，並正追緝疑犯。至於案件受害人，她在醫院接受治療後已經回家休息。警方明白市民關注，絕不容忍任何暴力罪行，定必以專業態度處理每宗案件，將疑犯繩之於法。

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責任編輯：陳子謙