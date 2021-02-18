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親王入院｜99歲菲臘親王身體不適入院　白金漢宮回應最新情況

健康 16:47 2021/02/18

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99歲菲臘親王上個月曾接種新冠疫苗，現因身體不適而入院。

英國白金漢宮周三（17日）表示，英女王伊利沙伯二世的99歲丈夫菲臘親王（Prince Philip），因身體不適而在前一晚被送入倫敦國王愛德華七世醫院。白金漢宮強調，菲臘親王入院是作為預防措施，而女王伉儷上月初曾公布已接種首劑新冠疫苗。

據「英國廣播公司」及「路透社」引述皇室消息人士稱，菲臘親王近日因感到不適而按照醫生建議入院，與新冠肺炎無關。白金漢宮在聲明中強調，菲臘親王入院純粹是預防措施，當時他是乘車前往醫院，目前精神狀況良好，預計會留院觀察休息數天。

菲臘親王及英女王伊利沙伯二世自爆發疫情後，去年3月一起留在溫莎堡中隔離，並已在上個月接種了首劑新冠疫苗。

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責任編輯：羅嘉欣

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