新冠疫苗｜政府認可科興疫苗在港作緊急使用　首批100萬劑疫苗料明日抵港

▲ 政府認可科興疫苗在港作緊急使用。

食物及衞生局局長今日（28日）根據《預防及控制疾病（使用疫苗）規例》（第599K章）（《規例》），認可科興控股（香港）有限公司（科興）的新冠疫苗（即克爾來福新型冠狀病毒滅活疫苗（Vero細胞））在香港作緊急使用。科興早前表示，預計明日100萬劑新冠疫苗可抵港，屆時將從北京直接空運至香港，會密切與港府保持溝通，保證及時供應。

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為確保有關疫苗持續安全、有效及具品質保證，食物及衞生局局長對上述認可附加條件，包括要求申請人執行相關的風險管理計劃，並繼續提交最新的臨床數據、每一批次的化驗分析證明書，以及適時更新質素文件等。為加強疫苗資訊的透明度，顧問專家委員會就疫苗的專業建議已上載至食物及衞生局網頁。

根據疫苗供應商提供的資料，準備供港的首批約100萬劑科興疫苗快將運抵香港。政府會在接收到有關疫苗並完成必須的質檢程序後，盡快啟動由政府主導的全港性疫苗接種計劃。政府會同時繼續積極跟進其餘本港已採購疫苗的緊急使用批核和供應時間表，並做好相關疫苗接種安排的籌備工作。

政府亦會繼續按照疫苗採購策略，預先採購其他能夠符合安全、效能及質素要求包括仍在研發階段的新冠疫苗，以確保全港市民能有不同疫苗及足夠供應可供接種。

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責任編輯：陳子謙