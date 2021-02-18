陀槍師姐2021︱滕麗名受噪音困擾搬屋　新居擁露台花園享開揚靚景　

▲ 滕麗名最近與老公搬往新獨立屋。

靚人妻滕麗名在《愛•回家之開心速遞》演的熊尚善一直非常搶鏡，加上近日在《陀槍師姐2021》中客串演出經典角色陳三元，勾起不少電視迷的回憶。事業順利的滕麗名亦家庭美滿，近日滕麗名搬新屋，並在社交平台分享一段與老公的對話：

人妻：新年前幾日突然搬屋

人夫：放心，粗重野交俾我你專心工作

人妻：（感謝ing)但原來人夫都係翹埋雙手……輸俾你啦

內容意思約指滕麗名夫妻二人最近在忙搬屋，當老公指不用她操心搬屋的事時，她以為老公會負責處理所有事，但原來都只是把搬屋交予搬運公司，令她哭笑不得。

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▲ 滕麗名與老公朱建崑於2013年結婚。（Instagram圖片）

搬獨立屋享無敵山景

滕麗名與丈夫朱建崑在2013年結婚，婚後一直租住西貢村屋，但她向傳媒表示，因為近日舊居附近有大型修路工程，噪音與塵埃特別多，所以才搬屋。

而現在他們的新居雖未知地點，但就從照片可見有個山景開揚的露台，讓滕麗名可以在私家花園打卡吃飯，生活寫意。

獨立屋更設有雲石樓梯，佔地大，也可估算內部面積非常大。而且因為新屋有靚照，滕麗名不再需要在拍照時拉起窗簾。

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嚮往平淡的幸福

滕麗名與朱建崑結婚7年，低調而恩愛。她也曾形容二人婚姻慢慢步入佳境，性格互補相處得很好。

她形容老公是顧家的人，但由於性格外向，有時會在外面工作得忘記回家，但因為她性格內向，所以只好互相磨合。

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滕麗名又形容自己非常小鳥依人，早上起床要錫對方，又為他穿衣服及一起吃早餐等。而凡事以老公為先的她，亦會為在去旅行時主動安排老公喜歡的行程。

她又指夫妻相處吵架冷戰不會超過一天，即使有試過嬲到叫離婚，但老公也會搞笑圓場，之後二人便無事。

她對生活的要求也只是兩人開開心心，不需要太富貴，冬天可以滑書、夏天可以打高爾夫球便好，絕對嚮往生活平淡的幸福。

同場加映：林盛斌專訪