護髮食物｜脫髮白髮兼髮質乾旱粗糙如何解救？　營養師推介4類健髮潤髮食物【內附詳情】

▲ 脫髮白髮兼髮質乾旱粗糙如何解救？營養師周詠苑教你吃出烏黑秀髮。

農曆新年期間，我們相約到詠琳家中拜年，自新冠肺炎疫情以來，這是我們第一次來探望她快九個月大的寶寶。詠琳笑說︰「知道你們到來，我特意化粧染髮打扮一番，不然你們會被一個披頭散髮的師奶嚇一跳。」我們讚她產後保養得宜，她歎氣說道︰「不！近兩、三個月以來，我偶爾就長出白頭髮，髮質亦變得乾旱粗糙，擔心會有產後脫髮問題呢！」

▲ 要預防脫髮，維持頭髮的新陳代謝，飲食上首要攝取足夠優質蛋白質及鐵質。（iStock圖片）

1.含鐵質蛋白質食物

她丈夫Leo笑道︰「所以，她近來愛上吃黑芝麻糊，湯圓要選黑芝麻餡，就連新年全盒也要放黑芝麻糖……其實染髮不就可解決白髮問題嗎？」

詠琳反駁說︰「染髮是治標不治本吧！聽說黑芝麻、黑豆等黑色食物對頭髮有益的。」

Leo疑惑地說︰「該不會吃黑色食物，就可令頭髮變黑吧！」

我煞停了他們的爭辯，說︰「黑芝麻、黑豆的確並不會直接令白髮變黑，但它們也算是含豐富鐵質，鐵質有助促進血液循環及新陳代謝，讓氧氣及營養運送到頭皮各個細胞，維持頭髮健康。」

詠琳追問︰「有甚麼食物可減少白頭髮？」我笑說︰「四個字：均衡飲食。」

要預防脫髮，維持頭髮的新陳代謝，飲食上首要攝取足夠優質蛋白質及鐵質，如新鮮肉類、雞蛋、海鮮，切忌經常進食加工肉類如火腿、香腸、午餐肉等；亦不宜過分節食，若大量減少進食蛋白質食物，亦容易出現脫髮問題。

對素食者而言，食物選擇宜多元化，多配搭不同的五穀類、蔬果、豆類及種籽類食物，以達致均衡營養。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

2.足夠油份或脂肪

「要保持頭髮的光澤亮麗，適量的油份或脂肪也十分重要，不宜經常只以水煮、灼、蒸的方式煮食，以免缺乏脂肪吸收。」

詠琳恍然大悟︰「這幾個月以來，為了節省時間以照顧寶寶，我多只簡單煮麵加灼菜，雖然有點乏味，但我見體重也因而下降了，就沒所謂吧！」

我提醒她︰「若攝取不足油份，也會令頭髮變得乾燥易折斷，每餐宜加入約兩茶匙油煮食，或以一至兩湯匙果仁及種籽，如杏仁、腰果、南瓜籽、葵花籽等作為小吃。」

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

3.橙黃色蔬菜

另外，紅蘿蔔、南瓜、黃芯番薯、木瓜等橙黃色蔬菜，含豐富胡蘿蔔素，在體內轉化為維他命A，可平衡頭皮油脂分泌，滋潤頭髮。

4.抗氧化營養

「還有抗氧化營養素……」

詠琳打斷我的話問︰「頭髮也要抗氧化？」

「對！日常的污染物、化學物，甚至太陽光的紫外線會產生自由基，破壞頭髮細胞健康。」所以，除了選擇適合自己的護髮用品，也應注意飲食上宜進食不同顏色的蔬菜水果，烹調上多用上薑、蒜頭、蔥、天然香草等，有助攝取多元化的抗氧化營養素。

她興奮地說︰「太好了！謎底已揭開，看來我並非有產後脫髮問題，只是產後飲食太單一；不如今晚我們外賣糖水，我可不用再吃芝麻糊了，我要吃芋圓！」

撰文：周詠苑（尚營坊註冊營養師）