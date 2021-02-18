光屋住戶｜「光屋」受助夫婦多是80後1/4擁專上學歷 「要有光」創辦人冀助短貧戶脫貧

▲ 深井「光屋」前身是紗廠員工宿舍，4年前啟用，有44伙。（陳國峰攝）

要樂業，必先安居；惜疫浪影響生活就業，一家或陷經濟困境。社房企「要有光」創辦人余偉業稱，過去一年「短貧戶」求助及申請倍增，有扶助必要。位於深井的「光屋」，單位主要放租予短貧核心家庭。余偉業稱，「光屋」受助夫婦多是80後，四分一人擁專上學歷，盼自力更生而非金錢救濟，「希望幫到住戶提升生活期盼，對前景更有自信，遠離貧窮。」

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走進樓高5層的「光屋」，節慶氣氛濃厚。大廈梯間貼滿稚子畫作，有的用蠟筆填色「出晒界」，用木顏色掃描得維肖維妙也有，風格也不同。無獨有偶的是，幅幅作品色彩繽紛，大紅大紫，一片歡欣。多走幾步登上天台，還有一塊塊小農田，不遠處有一棵小樹，結滿丹紅色小花，才半米高。余偉業忙不迭介紹，「種的是洛神花，街坊閒來栽種。也有人種生菜，入冬時摘菜，煮羊腩煲伴吃。」

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深井「光屋」前身是紗廠員工宿舍，4年前啟用，有44伙；住戶多有一兩名子女，平均6歲半，夫婦平均36歲。余偉業稱，光屋住戶教育程度較高，也很年輕，只是突然陷入短貧情況，「入住前，租戶平均收入只有1.6萬元，就在貧窮綫上、以及公屋入息上限之間徘徊，但9成人沒拿綜援。」他稱光屋住戶不想依賴福利，可是近期就業狀況有變，經濟能力突然轉弱，稱為短貧戶。

余偉業有套營運目標，盼「光屋」短貧戶跟貧窮綫愈走愈遠，「先要提升住戶就業能力，再鼓勵儲蓄，還要安排兒童活動，讓父母無憂外出工作。」疫情下，余稱從事飲食、中港運輸的住戶影響較大，或丟了飯碗，「不過街坊勝在走位快，無得揸貨車，就轉工做外賣速遞，他們很務實，肯放下身段。」

要有光向租戶均提供一紙3年合約，租金按經濟能力酌情釐定，入息與儲蓄前景也在考慮之列。「租約關鍵之處，在於準時交租之外，租戶也要執行個人發展目標。」他鼓勵租戶多儲錢，推動夫婦雙親也重投職場，「逾6成家庭儲蓄有增長，平均每年多儲3.2萬元，住滿3年就有近10萬元。」他建議住戶由儲蓄開始，之後可買保險，接觸低風險投資，積小成多。

父母也外出上班，家中稚子豈可乏人照顧？余偉業解釋，「光屋」注重兒童發展，會舉辦活動訓練小孩自理能力，「歲晚聘請過STEM老師，教小孩設計發聲揮春，可以讓小孩在家活動、消磨時間，紓緩不少疫情衍生問題。」他又稱，街坊也發揮互助精神，放心讓小孩跑到鄰家玩，父母就有空檔外出掙錢。

余偉業用數據說話，見證「光屋」的營運策略有效提升房屋效益，短貧戶平均約兩年後遷出，比租約的3年期短。「多了輪候公屋的短貧戶，說有足夠積蓄，反而不想入住公屋了，而是拿着綠表資格去買二手居屋。」他形容住戶明顯對未來有信心，對人生期望也改變，在努力改善家庭生活。

「光屋」營運資金來自租金收入，周大福慈善基金也撥款資助，余偉業稱轄下「光房」及「光屋」已接近收支平衡。他稱下一個「光村」項目，會繼續扶助短貧戶為主，目標未來3年把短貧戶工作再擴大一倍，盼每年可服務300個家庭，約800人受惠。

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記者：吳卓峰