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Goodbye Sale｜ICE FIRE宣布3月全線結業　折上折大減價緬懷39年集體回憶

休閒消費 12:04 2021/02/18

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熱門 陳法拉 靚太安樂窩 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮

本地日資潮牌始祖ICE FIRE宣布3月將結束39年的營運。（取自品牌FB）

ICE FIRE曾經是本地極受年輕人歡迎的哈日潮店，人人一件VAN或SCENE的白tee，可惜ICE FIRE也敵不過低迷的經濟環境，宣布3月將結束39年的營運。見證一個時代的終結，叫不少8、90年代的潮人心痛，ICE FIRE現正進行全線Goodbye Sale，推出全場貨品折上折優惠，大家不妨幫襯一下當作跟品牌的告別。

ICE FIRE現正進行全線Goodbye Sale，推出全場貨品折上折優惠。（取自品牌FB）

ICE FIRE可說是本地日資潮牌始祖，早於1982年在香港開業，當年不少香港人已經追捧日本潮流，但還未流行去日本旅行如回鄉一樣，更未有網購的出現，因此ICE FIRE便成了潮人朝聖的時尚連鎖店。

ICE FIRE從前不時贊助歌手服裝，年輕人偶像周國賢及艾粒當然是其中之一。（取自品牌FB）

當年穿起SCENE巨型logo棒球褸，自信心立時提升。（取自品牌FB）

ICE FIRE先後引入日本國寶級洋服品牌VAN、袋王Porter支線Luggage Label、拳擊運動品牌EVERLAST、美國百年服裝品牌Champion、美式工裝品牌Dickies、美國百年皮褸品牌SCHOTT等，80年代的潮人被稱為「Rave仔、Rave女」，當年一件背上印有巨型VAN及SCENE logo的tee加一件SCENE棒球褸簡直是一眾Rave仔、Rave女的必備裝束，更是大家的集體回憶。

    點擊圖片放大
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ICE FIRE目前共餘下8間專門店，現正舉行全線減價及折上折優惠，凡購買任何正減價商品2件可享85折、3件8折、5件或以上7折，VIP更可享有額外95折優惠；買滿指定金額，更可獲贈品一份。

記者︰Maria

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