打擊毒駕︱警方午夜起採用新型快速口腔液測試打擊毒駕 測試可檢測到6種毒品

▲ 警方今午夜起採用新型快速口腔液測試打擊毒駕 測試可檢測到6種毒品 （曾耀輝攝）

毒駕不但危及汽車乘客安全，也危及其他道路使用者安全。警務處將在明日（19日）午夜採用快速口腔液測試，為懷疑毒駕的司機即場進行初步測試，打擊毒駕，確保道路安全。

交通總部署理高級警司（行政）吳海威將表示，為確保道路安全及打擊毒後駕駛效率，警方已獲授權警務人員使用「DrugWipe® S」為快速口腔液測試儀器。

吳海威表示，「DrugWipe® S」由德國製造，可檢測到本港常見的六種毒品，包括海洛英、俗稱「K仔」的氯胺酮、搖頭丸、大麻、可卡因及冰毒。他續指，「DrugWipe® S」已經過醫管局醫學實證及在多地包括比利時等地使用，均能做到超過8成的準確率。

「DrugWipe® S」是一支棒狀儀器，成本為一支380元，約13cm乘2cm。警務人員將使用其配件向司機提取小量口腔液，並可於8至10分鐘後得知分析結果。

棒上會出現3條對照紅線，如樣本在對應方格上出現紅線，意味接受測試者大機會曾服用列表上的六種毒品。

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吳海威提到，法例列明目前警方在合理懷疑有關司機在受藥物影響駕駛時，可要求司機進行「識認藥物影響觀測」及損害測試，如初步確認司未能通過測試，便須提供血液及尿液樣本作化驗。現時利用新測試儀器後，將可節目頭兩項程序直接進行檢測，時間由以往約半小時縮短至最快8分鐘便知道結果。

香港警務交通總部項目主任（藥後駕駛）楊頌平提到，每一個測試儀器包裝上有獨立編碼，交通警會在司機面前撕開，司機進行測試時須在藍色部份的採樣器上沾上口水，約8分鐘後便會知道結果。

楊頌平亦指，警方自2012年通過有關《2011年道路交通 （ 修訂）條例》後，已與醫管局、禁毒處研究採用測試儀器打擊毒駕，當中亦包括立法程序、試驗及疫情影響下，最終才在今年推出。

吳海威補充指，早在條例修訂後，當時警方對於其他測試儀器進行研究，惟當時未有儀器能夠成功檢測到6種毒品，直至2015年才發現今次這種儀器。

被問到新測試儀器可否用作呈堂證供，吳海威表示由於棒上對毒品呈陽性而出現的紅線只能展示約10分鐘，過後將會消失，因此需要拍照以作記錄，而因需確保證供的連串性，故此儀器及相片將列為呈堂證物。他強調，警方舉證時同時會透過血液及尿液樣本。

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記者：曾卓鋒