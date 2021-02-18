帶狀皰疹｜生蛇劇痛如被針拮被電擊　把握黃金72小時減低後遺痛症

▲ 藝人劉佩玥去年生蛇，雖然痊癒但仍時有被針拮、被電擊之感，如何預防不如由黎可恩醫生講解一下。

藝人劉佩玥去年生蛇，雖然痊癒但仍時有被針拮、被電擊之感。家庭醫生黎可恩表示：「發現生蛇後如在72小時內服用特效藥，可有效減低後遺症的痛感及復發機會，所以及時就診最重要。」至於哪些人是生蛇的高危族，其痛症又會持續多久？不如由她講解一下。

▲ 藝人劉佩玥去年生蛇，其實當人的免疫力下降，埋藏在神經綫內的病毒就會跑出來而生蛇。（相片來源︰本報圖庫）

人人說生蛇劇痛難當，但黎可恩醫生說其實視乎病人的體質而定。「可以痛可以不痛，有人痛一、兩個星期，或甚痛足1年都有。」

俗稱「生蛇」的帶狀皰疹（英文︰Herpes Zoster / Shingles），其病毒與引致水痘（Chickenpox） 的病毒屬同一種類 （Varicella Zoster Virus）。水痘康復後，病毒會一直潛伏在人身體內，不會消失，但亦不會引起任何不適或症狀。

當人的免疫力下降，埋藏在神經綫內的病毒就會跑出來。「如壓力大、睡眠不足，就可能會誘發生蛇。開始時病徵不太明顯，可以只是微微發燒、麻痺或灼熱刺痛，過了4至7日，才可能出現紅疹，之後再出現小水泡，並沿着一條神經綫生成。都通常1星期後，水泡會收乾結疤。」 黎醫生說。

▲ 家庭醫生黎可恩說生蛇有所謂黃金診治72小時，在身體出現紅疹後開始計，在這之內服用特效藥，將來可減低復發機會，並降低生蛇的後遺痛症。（攝影︰馮柏偉）

面部生蛇可影響視力？

生蛇多見於、胸、腰、背、頭頸等沿着身體的神經綫分布，「中間分界一是左一是右，故多是局部性的區域，若因其他病患以至免疫力特別差，可蔓延至三、四條以至更多的神經綫同時生蛇，那就更嚴重。」

黎醫生同時提醒，若生蛇的部分在面部，若病毒「上眼」，可能會影響視力、病毒「入耳」則影響聽覺，甚至會引發半邊面癱，導致不同的併發症。「故若面上生蛇，要多找一個相關的專科醫生同時跟進。」

▲ 身體上有不同神經綫，生蛇的紅疹會按着其線路走，可能帶來不一樣的疼痛感。（相片來源︰網上圖片）

誰是生蛇的高危群組？

黎醫生表示，生過水痘者其實都有生蛇的機會，尤其是免疫力較低，即50歲或以上人士，或其他長期病如糖尿病、癌症、紅斑狼瘡等，或長期服用類固醇者，這些患者都是免疫力較低的群組，故他們「生蛇」的風險會比一般人高。

▲ 生蛇過程雖只有1星期左右，但其後的後遺痛症可持續幾個月甚至1年，大家不可輕視。（相片來源︰iStock）

如何把握生蛇黃金72小時？

黎醫生說生蛇其實有特效藥，她說：「醫生作臨床診斷，生蛇有所謂黃金診治72小時，即出現紅疹的階段開始計，在這之內服這特效藥1星期，一來可減低復發機會，二來可降低生蛇的後遺痛症。但若過了黃金時期，據研究食跟不食就分別不大了。」

黎醫生表示，60歲後生蛇，多過一半機會有後遺痛症。「大部分痛1至3個月，但痛足1年都說不定，也帶來生活上的不便。生蛇可能是個多星期的事，但其後遺痛症可能長達1年，所以把握黃金診治期最為重要。治療生蛇的痛症，輕者可服用止痛藥，重者則要用神經止痛藥，或甚伴以抗抑鬱藥不等，視乎病者有幾痛。」

▲ 生蛇的帶狀皰疹其病毒與引致水痘的病毒屬同一種類，小時候生過，就有機會出現生蛇的情況。（相片來源︰iStock）

預防「生蛇」疫苗幾歲可接種？

黎醫生表示目前有疫苗可以預防「生蛇」，並適合50歲或以上人士接種。「這是一種滅活疫苗 ，能預防生蛇，有效期約5年。但癌症患者，或患上免疫系統病、孕婦等就不太適宜接種。」就是生過蛇，黎醫生說只要免疫力稍低還是有機會復發，盡快就診就是最佳的方法。

▲ 目前有預防「生蛇」疫苗，50歲以上就可接種。（相片來源︰iStock）

記者︰馮柏偉