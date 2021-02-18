港區國安法｜黎智英再向高院申請保釋　法官據條例限制報道內容

▲ 黎智英今由囚車押送到高等法院申請保釋。（陳永康攝）

壹傳媒創辦人黎智英早前獲高院《港區國安法》指定法官李運騰批准保釋，惟律政司其後向終審法院上訴得直，黎智英的保釋被撤回，黎今（18日）再向高院申請保釋，有關申請改由另一名指定法官彭寶琴審理。

法官甫開庭即提到，收到有關傳媒查詢能否報導本案保釋申請聆訊內容，惟《刑事訴訟程序條例》9P條列明對於報導保釋申請程序的限制，而有關報導限制亦是為了保障被告的利益，因為若然聆訊中出現對被告構成不公的內容，而有關內容被廣泛報導，則可能影響被告的利益和日後審訊的公平性。

法官因此表明打算維持《刑事訴訟程序條例》9P條的限制，只容許傳媒報導條例所容許的內容。但法官亦指出，稍後她或會就裁決頒布書面裁決理由，屆時傳媒可報導經編輯的判詞內容。

申請人黎智英（73歲）涉及多宗案件，而他早前就被控欺詐罪及勾結外國勢力兩罪而被還押。黎於2020年12月23日就上述兩項控罪，向高院申請保釋獲批，律政司其後於12月31日向終院申請上訴許可獲批，黎自當日起再次被還押。終院並於今年2月9日正式裁定律政司上訴得直，黎的保釋被撤回。

另外，據悉還押在赤柱監獄的黎日前再涉違反《港區國安法》而被捕。同案的29歲律師助理陳梓華昨被控串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及串謀協助罪犯兩罪，還押候訊。控罪指陳涉串謀黎智英等人，協助李宇軒前往台灣，及串謀黎智英及其助理Mark Simon等，尋求外國或境外勢力對本港或中國實施制裁。

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記者：楊詠渝