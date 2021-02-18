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淘寶恩物︱港媽淘寶巨型雪櫃塞滿飲品招呼朋友　網民羨慕：好想成為朋友

休閒消費 12:54 2021/02/18

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熱門 陳法拉 靚太安樂窩 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮

有港媽淘寶巨型砠櫃，放滿各樣的零食及飲品，住宅猶如便利店。

有沒有想過屋企可以放滿各樣的零食及飲品，隨時挑選心愛的食物？有港媽分享淘寶了一個大型雪櫃放在家中，塞滿飲品，方便賓客挑選自己喜歡的飲品，猶如在便利店挑選飲品，帖文一出，引來網民熱議。

點擊大圖了解詳情：

    點擊圖片放大
    +7
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港媽今日（18日）在淘寶開心Share Facebook分享家中的巨型雪櫃，這個雪櫃從淘寶購買，使用了2年依然可正常運作，大讚雪櫃好用又夠凍，招呼朋友一流。

真心好用，啲野飲又夠凍，之前朋友黎開party都狂讚！

她又指賓客們十分開心，可以慢慢挑選自己喜歡的飲品。

這個雪櫃是便利店及超市的商用冰箱，體積大（1860mm x 680mm x 2100mm ）、容量多，相信住宅要夠大方能容納。而在淘寶官網的售價為人民幣4680元至6880元不等（約港幣5600元至8300元不等）。

帖文一出，引來很多網民熱議，他們指這港媽的家猶如便利店，雪櫃就像便利店的飲品櫃。他們又表示很想成為這港媽的朋友，一起開派對，體驗一下用這巨型雪櫃。

以為去7仔偷影！

7仔都可能冇你咁多種類！

有網民關心這麼大的雪櫃可能會消耗很多電力。

分享你的裝修心得、上車故事，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

同場加映：拆解無糖汽水對身體影響，即睇【下一頁

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責任編輯：王芷瑩

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