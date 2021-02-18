恩愛放閃︱陸浩明女友美貌智慧並重　陳詩欣被讚靚過港姐冠軍謝嘉怡

▲ 陸浩明女友美貌與智慧並重。

近日6號陸浩明與模特兒女友陳詩欣（Ayan）、港姐冠軍謝嘉怡（Lisa）齊到肥媽家中拜年。6號女朋友與港姐冠軍謝嘉怡同框合照也毫不輸蝕，依然搶鏡，甚至有網民大讚陳詩欣，稱她：「比港姐更港姐」。

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▲ 到肥媽家拜年。（Facebook圖片）

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廿四孝男友陸浩明

陸浩明日前在個人社交媒體分享團拜的照片，並配文：「Yeah過年去探吓阿媽，我哋同Lisa 一齊去肥媽屋企又食又傾，祝阿媽身體健康，越嚟越靚，金銀滿屋呀。」

網民的目光不期然轉向6號的模特兒女友Ayan，大讚Ayan「十分靚女」。6號曾揚言Ayan是自己心中的第一位，全把Ayan捧在手心呵護。

▲ 情侶檔。（Facebook圖片）

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美貌與智慧並重

Ayan畢業於理工大學時裝設計碩士，1米73的身高加上亮麗的外表，令Ayan在讀書時期已接觸特兒工作。不過Ayan首先吸引6號的竟不完全是因為外表，陸浩明曾在節目《1+1幸福》透露，自己是被Ayan與外表不符的卡通聲吸引，從而展開追求。

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而Ayan的理想男友條件正正是比自己高和聲音動聽，因此二人一拍即合。

Ayan亦公開大讚6號是貼心男友，和他在一起每天都像熱戀。6號亦常帶Ayan遊歷世界，十分甜蜜。

同場加映：何泳芍訪問

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