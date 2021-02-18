生仔要考牌｜男童危站單車探半身出窗獲社工跟進　狠母咆哮鬧仔︰我真係好憎你

▲ 上月底一名男童被發現在走廊危站單車上，半身探出窗外張望的事件引起爭議，事後獲社署跟進，惟男童的媽媽疑遷怒於男童，對他破口大罵。

有女網民上月底在社交網站投稿，表示其鄰居的2名年幼子女經常沒戴口罩出走廊玩，某日更發現男童危站在單車上，半身探出窗外張望。女網民前日（16日）再投稿透露，事件已獲社署跟進，有社工曾上門家訪，惟數日後再聽到男童的媽媽怒罵︰「我真係好X憎你！」

該名女網民曾透露，該家庭的爸爸要外出工作，只有媽媽一人照顧2名年幼子女，有時會聽到她對子女咆哮，用粗口責罵。疫情期間，2名小朋友除了經常沒戴口罩出走廊玩，更會趴在地上偷望鄰居家，對鄰居造成滋擾，但媽媽一直不以為然。

直至女網民某日發現男童在走廊盡頭，危站單車探半身出窗後，她有見事態嚴重才出手制止，並已連同有關相片通知大廈主任，對方已即時致電家長，需多加注意子女的行為，惟作用不大。

媽媽怒罵子女︰好憎你

女網民前日再投稿至Facebook專頁「生仔要考牌系列」透露事件後續，已將有關相片傳送給社會福利署，獲社署跟進事件，2日後有疑似社工的人士上門家訪，小朋友之後幾日都沒有再出走廊玩。可是，女網民及丈夫有一晚聽到小朋友的媽媽以「咆哮式」兼粗言穢語怒罵︰

我真係好憎你呀！你知唔知你唔喺屋企嗰幾日幾好呀？如果唔係因為你哋，我使搞成咁？」

女網民及丈夫聞聲後，第一個反應是覺得對小朋友真的很慘，「你話對小朋友搞成你咁嘅同時，你又有無諗過，可能對小朋友大啲都會同返你講：「你咁憎我點解又要生我？你又有無問過我想唔想出世呀？」

近日男童似乎已被禁止踩單車，只可以玩滑板車，未知是否媽媽有所覺悟，「不過呢家人都唔係好信得過，老公話再見到多一次就會報警㗎啦！」女網民並奉勸自私無耐性的人不要生仔，做足安全措施，以免遷怒孩子影響自己人生。

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男童危站單車探半身出窗事件經過，即睇【上一頁】

文章內容及照片均獲Facebook專頁「生仔要考牌系列」授權轉載。

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責任編輯︰林綺玲