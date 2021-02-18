新年利是︱兒子只收到1封利是　單親媽自責沒人脈︰沒有爸爸只能認命

▲ 台灣一名單親媽媽自責沒人脈，沒有親朋戚友，兒子只收到她派發的1封利是。

小朋友在新年最開心是𢭃利是，可是台灣一名單親媽媽自責沒人脈，沒有很多親朋戚友，兒子只收到她派發的1封利是。媽媽在網上大呻兒子很慘，沒有爸爸的孩子只能認命。網民紛紛留言鼓勵該單親媽，更大讚她用心在利是上畫了可愛公仔及對愛兒滿滿的期望祝福。

感慨兒子沒健全家庭

近日一名台灣單親媽在facebook群組《爆怨公社》發帖文，問及︰

有沒有孩子像我兒子這麼慘的，過年就只有我這個媽……這一包紅包的？

該名單親媽慨嘆兒子只收到一封利是，自責沒人脈，有感對不起兒子，未能給予健全的家庭，直指︰「沒有拔拔（爸爸）的孩子只能……認命」。

最大的福氣是生了兒子

同時，她在帖文附上封給兒子的利是照片，她手繪了牛年大吉圖，一隻可愛牛牛肚上有「朱」字，代表媽媽的姓氏。此外，她用了秀麗字體寫了滿滿的字予愛兒，是祝福、是期望，也是單親媽媽自己的心聲。

給寶貝棒棒，恭喜你總算擺脫你不喜歡的生活，現在每天為了你自己的目標拚命努力著，永遠記得媽咪說的，媽咪這輩子最大的福報就是生了你，努力成為台灣之光吧，媽咪。

▲ 台灣媽媽在利是上寫了對兒子的話，滿滿的愛。（圖片︰爆怨公社）

網民留言鼓勵單親媽

字裡行間充滿「洋蔥」，令人動容。不少網民留言鼓勵該單親媽，大讚媽媽的字寫得很漂亮及用心，相信小孩覺得有媽媽的愛就很足夠，覺得她的兒子很幸福，表示沒用的親戚，還不如不要往來。不少人更分享自己類似的經歷與感受，更多留言如下︰

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責任編輯︰王明芳