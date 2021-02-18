拆彈專家2︱老婆周家蔚帶囝囝冧爆探班　洪天明勾起童年回憶：小時候就在片場陪爸爸

戲院重開，不少讓觀眾期待已久的電影都陸續上映，其中包括《拆彈專家2》。《拆彈專家2》除有原班人馬劉德華、吳卓羲及姜皓文外，更加入重量級演員劉青雲、倪妮、謝君豪、洪天明等。

在戲中飾演反恐部隊的倪妮與洪天明，早前拍攝一場與恐怖組織對戰的場面，鏡頭前氣氛緊張。鏡頭後卻一遍溫情洋溢，皆因洪天明太太周家蔚，帶同囝囝洪大仁（TJ）、洪竟琋（JT）探班，當洪天明與仔仔見面時，立即愛的抱抱，又攬又錫。

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▲ 洪天明拍攝《拆彈專家2》時獲兩個囝囝探班。

為爭取與囝囝共聚天倫的時間，未埋位的洪天明便不惜放棄休息時間，在片場與TJ、JT大玩捉迷藏，TJ更對天明身上的裝備充滿好奇。

對於囝囝探班，天明自言勾起不少童年回憶：「我小時候就是這樣在片場陪爸爸（洪金寶），跟武師跳彈床、玩下玩下便過一日，主要是爸爸可以見我！就像TJ、JT，其實他們探班，我也怕他們感到悶，但事實他們覺得很好玩，見到所有道具都會摸，而我又很開心看到他們，感覺好sweet。」

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▲ 洪天明指兒子長大最重要是人品好。

問到天明將來會否希望兒子繼承衣鉢做演員？他即謂：「我會與爸爸一樣，不希望小朋友入行，因為娛樂圈發展不容易成功，不是勤力了便會成功。其實作為家長，我覺得最重要是品格，將來大個他們成功與否、做甚麼行業，都是靠自己，但基本上人品要好。」

洪天明今次在《拆彈專家2》中與倪妮有不少對手戲，他大讚對方是個非常開朗的女演員，而且容易溝通：「她每件事都親力親為，有些鏡頭導演沒有要求她親自上陣，她都會自己去做，覺得她很有Heart。」

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▲ 洪天明讚倪妮容易溝通。