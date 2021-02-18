解構大胃王｜曾一小時鯨吞近16磅食物　90年代大胃女王消失多年後再現身

▲ 90年代大胃女王赤阪尊子曾一小時鯨吞近16磅食物，消失多年後再現身幕前。

現在網上流行吃播，90年代日本卻掀起一陣大胃王明星熱潮，有日本節目事隔10多年後，就再找回這班大胃王上鏡受訪。其中被譽為「赤阪女王」的初代大胃王赤阪尊子，胃口與過往全盛時期落差極大，也引發一時熱話。

有日本節目追訪90年代一班大胃王明星，包括元祖級大胃王新井和響、米山聰，以及有「赤阪女王」之稱的赤阪尊子。赤阪尊子30多歲時已活躍在大胃王比賽中，最高紀錄是一小時吃下7.2公斤（約15.84磅）紅豆湯，並可一口氣吃掉62盤壽司，食量相當驚人。

赤阪尊子曾透露，自己是靠飲大量糖水來刺激食慾。比賽經驗豐富的她，除了曾與另一著名大胃王小林尊競賽外，也曾遠赴美國比賽。一直到08年，第二批大胃王明星崛起後，赤阪也漸漸退居幕後。

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

事隔10多年，赤阪重新受訪，如今的她成為保險推銷員，身形變瘦，至今過著自在的單身生活。節目讓她再次挑戰飲甜湯，而赤阪就指自己數年前曾做過盲腸手術，食量已大幅縮小，只能飲下6碗甜湯，與全盛時期相差極大，但食量仍比一般人多。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

究竟大胃王是如何極速狂嚥？據美國《時代周刊》報道，賓州大學（University of Pennsylvania）的研究員曾做一個實驗，研究這些大胃王為何能在短時間塞食物落肚。

點擊睇圖解釋：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【同場加映影片】黎芷珊生酮飲食38碼變34碼 每天早餐吃煙三文魚芝士奄列

如你有保健美顏減肥心得、抗病經歷想分享，或對都市病症存疑，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick



TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣