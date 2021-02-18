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籌手術費︱學界游泳精英體檢心臟先天性異常　英華中五學生急需80多萬做手術

教育 12:59 2021/02/18

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英華書院中五學生、學界游泳精英何肇倫心臟部分先天性異常，急需80多萬做手術。

近日直資男校英華書院中五學生、學界游泳精英何肇倫不幸在身體檢查中，發現心臟部分先天性異常，由於屬先天性質保險沒法作賠償，急需80多萬做手術。他獲得部分援助，可是尚需60多萬，校方呼籲各界伸出援手捐助。

不獲保險賠償 家庭負擔沉重

英華書院向學生及校友發函指中五學生何肇倫，在申請轉為香港體育學院全職游泳運動員的身體檢查中，發現心臟部分先天性異常，須及時安排手術，預算手術費用合共80多萬。何肇倫於今天（18日）在養和醫院進行手術，由於他被驗出的心臟疾病定性為先天性質，因此保險公司回覆沒法作賠償。校方表示︰

對於在社會事件及肺炎疫情雙重打擊香港經濟環境下，肇倫家中收入大受影響，整筆費用實在為家庭添上非常沉重的負擔！

前英華小學校長林浣心與何肇倫。（林浣心提供圖片）

自一年級就在英華小學就讀的何肇倫，直升一條龍中學英華書院，一直在英華校園長大。「英華教育基金」及英華書院校長鄭鈞傑已提供手術費部分援助，可是仍需60多萬，校方呼籲各界幫忙及捐助，讓他在手術後繼續學業，並在香港游泳界發光發亮，向他的奧運夢想進發。

學界游泳紀錄保持者

何肇倫是香港體育學院學生運動員游泳項目選手，也是港九區D1學界游泳紀錄保持者，包括丙組50米背泳及100米背泳、乙組50米背泳及100米背泳、乙組50米蝶泳及100米自由泳等。

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他曾於2019山西太原全國青年運動會成為香港泳隊代表，當時他接受傳媒訪問時，透露他最初游泳只為興趣，慢慢發覺自己求進步的心，更希望代表香港參與大型賽事。他稱香港年輕泳手要兼顧學業，自己亦一直堅持辛苦訓練。

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責任編輯：王明芳

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