洗電飯煲｜ 積聚污漬易生細菌　達人教一招省靚電飯煲不用刷洗

▲ 達人教一招去除電飯煲的污漬，不必刷洗。

煮食用具一定要保持清潔，以免滋生細菌。近日有台灣女星及家務達人在節目上分享去除電飯煲污漬的貼士，不用刷洗，只需一種物品，就很易令又髒又黑的電飯煲回復光亮。

用天然食材去除污漬

台灣女星余皓然在當地節目《媽媽好神之俗女家務事》中表示，用電飯煲蒸煮食物時，偶然會有湯汁外流。她曾用刷子去刷洗污漬，但因很易破壞電飯煲表面，恐怕反令污漬附在上面，變得更骯髒。

其後，她用一個天然方法，不用刷洗，也不用甚麼清潔劑，就令「黑鼆鼆」變得「立立令」。步驟如下：

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她提醒，千萬不用把電飯煲開至翌日，否則水分蒸乾後，污漬殘留的情況更嚴重。

家務達人教簡易去污法

台灣家務達人陳映如表示，這是相當聰明的做法，與用檸檬酸的原理一樣，均是用酸性物質去除水垢。惟因檸檬酸度不夠高，故要浸泡一晚。若想更快清除污垢，她表示可用以下方法：

把大概25克檸檬酸倒入電飯煲，要蓋過污漬，然後按下電飯煲掣

煮滾後，關掉電飯煲掣，浸泡1至2小時就可以了

她提醒，若用傳統電飯煲，而外鍋材質是鋁的話，勿用小蘇打粉去刷洗，因為兩者接觸後，只會愈刷愈黑。故此，要確保電飯煲材質是不鏽鋼，才可用小蘇粉刷洗污漬。

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責任編輯：羅嘉欣