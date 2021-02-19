  • 19°C
香港時間 : 2021219日 (週五) 11:20
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 陳法拉 靚太安樂窩 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

洗電飯煲｜ 積聚污漬易生細菌　達人教一招省靚電飯煲不用刷洗

食用安全 10:47 2021/02/19

分享：

熱門 陳法拉 靚太安樂窩 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮

達人教一招去除電飯煲的污漬，不必刷洗。

煮食用具一定要保持清潔，以免滋生細菌。近日有台灣女星及家務達人在節目上分享去除電飯煲污漬的貼士，不用刷洗，只需一種物品，就很易令又髒又黑的電飯煲回復光亮。

用天然食材去除污漬

台灣女星余皓然在當地節目《媽媽好神之俗女家務事》中表示，用電飯煲蒸煮食物時，偶然會有湯汁外流。她曾用刷子去刷洗污漬，但因很易破壞電飯煲表面，恐怕反令污漬附在上面，變得更骯髒。

其後，她用一個天然方法，不用刷洗，也不用甚麼清潔劑，就令「黑鼆鼆」變得「立立令」。步驟如下：

    點擊圖片放大
    +3
    +2

她提醒，千萬不用把電飯煲開至翌日，否則水分蒸乾後，污漬殘留的情況更嚴重。

家務達人教簡易去污法

台灣家務達人陳映如表示，這是相當聰明的做法，與用檸檬酸的原理一樣，均是用酸性物質去除水垢。惟因檸檬酸度不夠高，故要浸泡一晚。若想更快清除污垢，她表示可用以下方法：

  • 把大概25克檸檬酸倒入電飯煲，要蓋過污漬，然後按下電飯煲掣
  • 煮滾後，關掉電飯煲掣，浸泡1至2小時就可以了

她提醒，若用傳統電飯煲，而外鍋材質是鋁的話，勿用小蘇打粉去刷洗，因為兩者接觸後，只會愈刷愈黑。故此，要確保電飯煲材質是不鏽鋼，才可用小蘇粉刷洗污漬。

【同場加映】專家教木砧板、木鍋鏟清潔及保養方法

    點擊圖片放大
    +4
    +3

【同場加映】食油含環氧丙醇可致癌　推介10款較少有害物較安全食油

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick
 
TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【食用安全】易潔塗層含釋毒致癌風險　6款PFOA Free不含致癌物易潔鑊
19:45 2020/05/15
【食用安全】易潔塗層含釋毒致癌風險　6款PFOA Free不含致癌物易潔鑊
【食用安全】膠鑊鏟易熱熔變形用木鍋鏟較好？專家：木鍋鏟塗層易磨蝕或成霉菌溫床【附清潔及保養方法】
15:53 2020/05/15
【食用安全】膠鑊鏟易熱熔變形用木鍋鏟較好？專家：木鍋鏟塗層易磨蝕或成霉菌溫床【附清潔及保養方法】
【食不安心】木匙羹表面乾淨其實暗藏邋遢　一浸熱水狂釋噁心油污「精華」
16:38 2021/02/08
【食不安心】木匙羹表面乾淨其實暗藏邋遢　一浸熱水狂釋噁心油污「精華」
食用安全 廚具 環境衞生 檸檬 台灣

最高瀏覽

火辣新抱︱丈夫在家裝閉路電視驚見　韓星妻睡老爺大髀動作親密惹非議
17:28 2021/02/16
火辣新抱︱丈夫在家裝閉路電視驚見　韓星妻睡老爺大髀動作親密惹非議
東張西望︱馬浚偉受噪音滋擾反遭惡鄰居投訴　馬仔：唔信有錢人大晒
10:33 2021/02/16
東張西望︱馬浚偉受噪音滋擾反遭惡鄰居投訴　馬仔：唔信有錢人大晒
【璀璨帝國】台裔貴婦Christine Chiu開Botox放題派對　被指過度整容舊照曝光見天然靚樣
18:09 2021/02/02
【璀璨帝國】台裔貴婦Christine Chiu開Botox放題派對　被指過度整容舊照曝光見天然靚樣