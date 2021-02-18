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婆媳關係｜不滿奶奶偏心資助叔仔上車　港婦憂老爺遺產耗盡心淡與夫家割席

親子 13:29 2021/02/18

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有港婦不滿奶奶偏心資助叔仔上車，擔心老爺遺產耗盡，心淡與夫家割席。

婆媳關係自古難解，一名港婦於網上討論區發帖，指已嫁入夫家20年，離世老爺留下遺產，惟奶奶竟先動用遺產為叔仔置業，港婦不滿奶奶偏心，擔心在奶奶逝世後遺產會耗盡一蚊不剩。她心淡與夫家割席，「我老公好似執返嚟，自生自滅咁。」

一名港婦於網上討論區以「由今日開始」為題發帖，指自己與男家割席，以後所有吃飯聚會交由丈夫自己出席，「今日無勉強自己去食團年飯，唔想戥人開心。」港婦交代事源指，老爺在多年前已離世，留下遺產予奶奶作為生活費，經過家人協商後，待奶奶百年歸老後，剩下的遺產將會由3姐弟按比例分配。

不滿奶奶偏心讓叔仔先用遺產

不過，叔仔近期因抽到「白居二」居屋，奶奶便先出資幫助叔仔一家上車，按照比例先提現。而丈夫及姑奶則需待奶奶離世後才能提現，港婦不滿又無奈表示，「到時可能洗乾洗净一蚊也沒有。」

心淡與男家割席

港婦對於奶奶的做法深深不忿，決心與男家割席，

唔明點解可以偏心細嘅。所以我算吧！從今都唔想再見佢哋，放過自己。

她續指自己並非貪錢，但只是替丈夫感到不值，「好難唔嬲，有一份係我老公。但而家唔會有，反而細嗰個可以拎自己嗰份走買埋屋，佢赢晒！」港婦最不服氣是奶奶過分偏心，

係唔明兩個都係親生，一個分咗佢一半錢都幫佢哋一家上車，但我老公好似執返嚟，由得佢自生自滅咁。

網民：你嬲咩呢？

網民看畢帖文不明港婦的憤怒點，「啲錢係你奶奶嘅，佢鍾意俾邊個都可以，你做乜咁嬲呢？」但也有網民支持港婦與男家割席，不用勉強自己，以後不相往來更舒服。

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責任編輯︰王明芳

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