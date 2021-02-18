兒童壓力｜小二生疫下學習壓力爆煲突然抽搐　社工：兒童3類行為習慣忽然異常要提防【內附情緒支援貼士】

▲ 註冊社工駱玉珊表示，疫情尚未穩定，學童的生活、課業壓力堆疊，分分鐘衍生出情緒問題，有機會影響生理，家長更要保持警覺，及時處理。

社會運動、疫情接連來襲，過去兩年學童反覆經歷停課、網課等轉變。要長時間留在家中，不但難以適應，家庭衝突亦易產生，家長的負擔更會加劇。惟疫情尚未穩定，學童的生活、課業壓力堆疊，分分鐘衍生出情緒問題，有機會影響生理，家長更要保持警覺，及時處理。

負責明愛小學學生輔導服務的註冊社工駱玉珊指，疫下變化易引起不安和陌生感，這些都會成為情緒負擔。負面情緒易影響生理，如失眠、無胃口，或生氣時會大叫大喊，以致朋輩、情緒、身心狀態等層面，都有不同程度的影響。她解釋：

有小朋友看到家人不斷搜羅防疫物資，其實都會緊張，長期維持在焦慮、高壓的狀態。也有高小學童復課回來後，我們發現其朋輩相處技巧變差，出現退縮行為。 他跟我說覺得自己一個都好好，留在家中拿部平板電腦消磨時間，覺得無朋友好正常，不需要與人互動。

▲ 註冊社工駱玉珊指家長的角色尤其重要，盼能做到家校協調，兩方面同時幫助小朋友。（黃建輝攝）

小二生自幼情緒不穩

今年小二的Travis，情緒從小就不太穩定。媽媽劉太指自幼稚園開始愈來愈嚴重，Travis有時會躺在地下大叫、大哭一小時，上課期間會突然走開，也抗拒寫字。當被制止做某一件事時，他可能會做出異常行為，如走到角落脫褲子。劉太懷疑Travis是否患有過度活躍，惟求診排期時間長，未確診校方亦難以支援，情況因而持續至小學。

校園、社交環境突變，升上小學後又有好多規矩要跟，Travis更加難適應。駱姑娘為其學校的社工，也留意到他的情況：「他比較坐唔定，屬負能量好大的小朋友。可能會說世界上無人愛他，或上課時用拳頭打自己的頭。」

疫下憂慮爆煲 突不由自主抽動

去年年初因疫情爆發停課，長時間留在家中，Travis的情緒和行為問題亦加劇。劉太繼而解釋疫情緣由，但Travis再要面對網課新常態，持續無法外出，害怕、不安的情緒再增加。

他坐在家中好空曠的位置，會突然說：『好迫啊！我唔想喺間屋度。』

直至有一日如常玩玩具，Travis的頭部、身體突然不受控制地抽動。劉太不知該如何處理，立即向駱姑娘求助，也致電評估中心表示希望可加快排期進度，最終發現Travis患過度活躍、專注力不足及讀寫障礙。

疫下壓力倍增，小朋友難以表達焦慮、不安等情緒，無法排解之下就可能出現異常的身心反應，而抽動問題因為太突發，需觀察一年，若持續一年才再診斷。

靠遊戲治療表達 解開難處理的負面情感

收到劉太求助後，駱姑娘立即安排校本心理學家做諮詢。尋找方法幫助Travis的同時，也與劉太保持聯絡，穩定其情緒，成為她的聆聽者。「聽到媽媽不斷提及其訴求，描述小朋友的狀況時，感覺到她害怕、焦慮和不知所措。」對於Travis，駱姑娘指第一步要與他建立關係，讓他信任自己之後，再介入。

建立關係的第一步，就是與他一起做遊戲治療。隨Travis的個人喜好決定玩甚麼，由他做主導，過程中讓他有空間去展現、表達自己。

小朋友未必擅長言語表達，玩具是其詞彙，遊戲內容就是他的語言。我們從旁觀察他在玩甚麼、拿了甚麼，讓他感受到我與他同在，說甚麼都有人和應，久而久之，他就會在過程中表現到一些他的憂慮。

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如Travis對聲音好敏感，聽到雜聲就會立即躲在駱姑娘身後，也會以為地下有鬼，要拿起地氈檢查。「去到中段他開始釋放，願意講更多自己的事，或點出情緒的種類。例如當時快將復課，他玩的時候說了句『我好驚』，我就可以問多點，發現原來他對復課、疫情有好多擔心，也很害怕。

家長支援甚重要 打開心門改善關係

不單把Travis交予專業人士，劉太亦好主動了解應如何支援兒子，駱姑娘介紹的正向思想、溝通或管教的工作坊通通都有去，更自行學習遊戲治療，盼讓他依靠自己、表達情緒。

玩完一小時，他隨後三、四日都會好乖。在當中我們互相交流，讓他表達情緒，我們關係親近了好多。以前中間總像有隔膜，但有次我與他去做遊戲治療，我說出他當下的感受，之後他就完全打開心門。 完了之後我對他說，其實媽媽都好想與你親近些，我們交換秘密吖。

透過遊戲拉近母子距離，也在當中觀察、感受對方的情緒，彼此都更願意分享心聲。劉太以前較沒耐性，也不太會將「我愛你」、「對不起」、「謝謝你」等說話掛在口邊，現在會主動擁抱Travis，跟他說我愛你。

劉太續說：「每次當我抱着他，我感受到他好享受。現在情緒比以前平靜了好多，每次我送他去做遊戲治療，臨走前他都會衝過來攬住我，然後才走，每朝早起身都會說媽媽我愛你。」

太從不同範疇增添知識，學習如何照顧兒子、與他相處，身兼香薰治療師的她，也會用芳香療法為他紓緩。

經歷過無助到不知所措的階段，回歸初心，因為他的世界只有我和爸爸，家庭就是最大的支援。所以無論如何都要處理好自己，不斷找方法去幫他，幫得幾多得幾多。

▲ 親子間建立關係的第一步，就是與孩子一起做遊戲治療。（黃建輝攝）

情緒覺察及支援貼士

小朋友的觀察能力高，而且擅於感受周邊的氛圍，故家長的情緒好影響孩童。駱姑娘提醒，家長應先處理好自己，才可照顧到小朋友。「若（情緒）處理不了，反而像雪球般愈滾愈大，已推倒自己，莫講要處理小朋友了。」而好多時學生的行為、情緒異常並非只屬個人問題，若家庭互動有正面的轉變，情況或可改善。她有以下幾項建議：

1.家長要先照顧好自己的情緒，先冷靜下來，再照顧小朋友。

2.留意子女的生活習慣和身心反應，如對答語句、食量、睡眠習慣會否有異常，甚至出現行為倒退的情況（即本來學會的技能突然不能實踐）

3.家長要多點確認子女的情緒，避免否定。要打開小朋友心門，讓他們明白有情緒是正常的，處理不了就一起找方法，家人與他們同在並支持。

4.多陪伴、多傾訴，子女在交談中能學習到家長解決問題的方法，或人生價值觀等等。有質素的親子時間在於情感的互動與交流，家長願意聆聽、陪伴的話，有助情緒支援。

明愛青少年及社區服務、家庭服務部有持續為家長及學生提供輔導服務，如建立復課資源套，作疫下家長問卷調查等等，可提供處理情緒錦囊予家長，最近亦增設電話熱綫服務處理小學家長求助，以提供即時支援。

記者：吳霆俊