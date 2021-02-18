勞工界提一年一檢最低工資　商界稱非合適時機

▲ 陸頌雄（左）擬提出修例，每年檢討最低工資水平。（立法會網頁）

工聯會勞工界議員陸頌雄擬提出，修訂《最低工資條例》的議員法案，冀將最低工資，由兩年一檢變成一年一檢，但有商界背景的議員認為，目前情況下，僱員只是希望保住工作，認為檢討最低工資時，需要考慮香港競爭力、生產力等因素。

今日的立法會人力事務委員會，討論陸頌雄擬提出修例，一年檢討一次最低工資水平。自由黨批發及零售界邵家輝表示，追求勞工收入、福利同時，都要平衡公司能否保持營運，尤其目前在疫情之下，有多類處所關閉多時，甚至正考慮結業，有關行業的從業員已經停工兩個多月，他們現時並非希望加薪，而是冀能保住工作，自力更新。他又感謝勞工界對香港的付出，但認為要評估，倘只着重勞工政策，或會令商界不能負擔，影響香港競爭力。

旅遊界姚思榮認為，最低工資能夠保障勞工，亦令商界有標準，但質疑現時並合適時機，將最低工資變成一年一檢，因為香港經濟狀況正在下滑，失業情況明顯，改變做法會對中小企造成壓力，認為目前最重要是保就業。

勞聯潘兆平則指，今年凍結最低工資水平令人遺憾，反映政府不顧基層生活，只顧商界利益，令無議價能力的基層無法改善生活，批評現時兩年一檢的做法滯後。工聯會郭偉強亦批評，凍結最低工資如同趁火打劫，決定是忽略僱員，無助紓緩香港的貧富懸殊問題。

勞工及福利局副局長何啟明表示，最低工資維持37.5元，是考慮到香港經濟處於深度衰退、失業率高企、經濟情況面對不確定性，能夠平衡防止工資過低，以及減少職位流失。他續指，疫情持續下，出現通脹壓力低，更不排除有通縮，今年的經濟活動，亦難維持在經濟衰退前的水平，政府認為兩年一檢是合適路向。

政府本月初宣布，最低工資時薪維持37.5元，是自2011年實施最低工資以來，首次「凍薪」。

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記者：陳宛彤