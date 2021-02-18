通鼻塞｜美國脊醫YouTuber教20秒通鼻塞大法　2個簡單動作KO鼻塞

▲ 美國脊醫YouTuber教20秒通鼻塞大法。

鼻塞令人煩厭！但原來有方法可以瞬間消除鼻塞！美國脊醫兼YouTuber Dr. Alan Mandell日前就分享2個手法，可以打通鼻竇，即時消除鼻塞！

Dr. Alan Mandell拍片介紹兩種方法，並先簡單講解鼻腔構造，讓大家明白為何這2個方法可以通鼻塞。

▲ 鼻旁竇是由4個竇道組成，分別為額竇、上顎竇、篩竇及蝶竇，位於鼻腔的上方、外側及後方，全部互相通連。

他解釋鼻旁竇是由4個竇道組成，分別為額竇、上顎竇、篩竇及蝶竇，位於鼻腔的上方、外側及後方，全部互相通連。

一般而言，大家發生的鼻竇問題，通常位於顴骨後及額竇之上。所以Dr Alan Mandell建議要刺激頰骨，即是顴骨，同時向外拉耳朵，來打開耳咽管。

耳咽管連接著鼻腔後部及中耳。如果這些耳咽管被堵塞，就會出現劇痛，耳中也會有咔噠聲、耳鳴或頭暈。

第1招：

1. 右手拇指放在左顴骨下方，向內壓，並往外推。用另一隻手捏住耳朵下方，水平向外拉。維持10秒。

2. 此時你會感到左方的竇道打開了，然後放手。

3. 將左手拇指放在右顴骨下方，壓下去並往外推。用另一隻手捏住耳朵下方，水平向外拉。維持10秒。

4. 此時你會感到右方的竇道打開了，然後放手。

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第2招：

1. 用手指捏鼻頭，準備深呼吸。

2. 深呼吸後閉氣，同時頭向後仰，盡可能長時間地閉氣。

3. 保持住，不要呼氣。

4. 直至再也忍不住時，鬆開鼻子。

5. 頭放下來時，呼出所有吸入的空氣。

Dr. Alan Mandell解釋這樣做可刺激大腦，向竇道和鼻腔發送反射信號以打開竇道。之後就可以用鼻子呼吸了。

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責任編輯：羅嘉欣