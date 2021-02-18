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【香港迪士尼重開】預約系統遭塞爆市民等逾2小時仍未成功登記　樂園：反應踴躍預約名額充足

社會 12:48 2021/02/18

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香港迪士尼明日重開，網上預約系統遭大塞車。

香港迪士尼樂園明日（19日）重開，今日（18日）早上10時開放網上預約，惟樂園預約系統網頁一直停留在等候頁面，有市民及網民指等候了逾2小時亦未能成功預約，感到失望。樂園表示，由於預約反應踴躍，入園預約系統現在非常繁忙，感謝市民支持，強調暫時可預約日子名額仍然充足，盼市民各位包容及體諒。

TOPick記者中午登入預約系統網頁，這個頁面一直停留約1小時。（香港迪士尼樂園預約系統網站截圖）

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黃太的兒子下月將滿1歲，她欲趁香港迪士尼重開，攜子預約入場遊玩，今早10時便開始登入樂園官網預約日子，但網頁頁面一直顯示黃太在等候的行列，著她「耐心等候」，惟黃太等候近2小時，網頁亦未能轉入預約頁面，她嘆言感到不開心，擔心未能預約心儀日子入園。

不少有意預約入園的人士與黃太情況相若，大批網民在香港迪士尼樂園Facebook專頁的帖文下留言，指登入網站後等候至少1﹑2小時，仍未能成功預約，連轉入網站預約登記系統的頁面都不行，致電樂園查詢也不果。

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香港迪士尼昨指，所有人預約入園時須登記個人資料，並作健康申報，而入園者同樣須使用「安心出行」手機應用程式，或登記姓名﹑聯絡電話﹑到訪處所日期及時間等資料。 樂園開園後會繼續實施一星期營運5天的安排，逢星期二和四（公眾假期及香港迪士尼指定特別日子除外）休園，直至另行通知，園方亦會實施人數管制。

點擊圖片即睇香港迪士尼樂園最新防疫措施：

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記者：陳曉瑩

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