直播旅遊｜筲箕灣崇真學校老師直播學校旅遊 學生安坐家中眼睛去旅行

每年的學校旅行是不少學生最期待的活動，受疫情影響被迫取消。為不讓學生、家長和老師們失望，筲箕灣崇真學校除「停課不停學」外，亦「停課不停旅行」，以「小眼睛，看世界」，特別為學生舉辦直播旅遊活動，讓學生可以安坐家中，輕鬆地透過熒幕，「走」到香港的大街小巷，用視覺去探索。

為了提升學生參與的現場感，學校在直播旅遊中透過不同的互動活動，例如沿途老師加入了電子問卷、網上投票、又與鏡頭內的店員作即時議價及購物等，學生彷彿置身於現場，加上老師對同學的提問作即時臨場反應，更有實體旅行的氣氛。

學校表示，運用資訊科技，學生可跨越地域和疫情的限制，透過熒幕與現場的人或事互動，學生能更投入地體驗實體社群活動的樂趣，從而補償因疫情的關係，未能進行實體旅行的遺憾。

直播旅遊完畢後，特設「最佳造型相片」及「最深刻感受的留言」獎項，鼓勵學生、家長踴躍留言，最後選出心水項目，用別開生面的方式為旅行活動畫上完美的句號。

直播旅遊行程



第1站 從西灣河碼頭乘搭以漁民生活為主題設計的渡海小輪到三家村(鯉魚門)碼頭



第2站 走訪鯉魚門著名的寮屋與棚屋群，認識海港漁村的歷史



第3站 沿海邊漫步，欣賞色彩繽紛的壁畫



第4站 尋找具五十年歷史的鯉魚門燈塔，遠眺鯉魚門海峽及本校校舍



第5站 到傳統老餅家買手信

▼ 點擊圖片放大 +5 +4 ▲ 老師直播旅行。 ▲ 老師直播旅行。

為了順利完成直播旅遊，學校更做好事前準備，包括在校園內進行「直播旅遊測試」，測試直播技術及數據卡，老師率先嘗試在西灣河往三家村渡輪上拍攝坐船影片，並在三家村進行「直播旅遊測試」，測試直播技術，練習稿件及聯絡商家買手信等。

校方表示，學校旅行模式雖然受疫情影響，但靠着旅遊直播的科技，可以打破地域限制，老師從旁介紹及訪問，直觀地展現給學生，令學生有視覺的體驗。學生隨着老師的介紹，用眼睛去旅行。老師可聚焦介紹某幾個景點，透過講述所見所聞，學生亦覺親切自然，恍如親歷其境，印象亦會深刻，不比實體旅行遜色，說不定可提高學生在疫情後前往旅遊目的地探索的欲望。

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責任編輯：王明芳