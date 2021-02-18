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減價開倉︱海港城展銷集Vans優惠低至2折　上衣+外套+休閒鞋$150起

休閒消費 16:27 2021/02/18

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海港城BAZAAR展銷集於2月17日至22日舉辦Vans新春優惠。（圖片由海港城BAZAAR展銷集提供）

海港城BAZAAR展銷集於2月17日至22日舉辦Vans新春特賣優惠，多款休閒鞋、背囊、上衣及外套雲集，低至$150。同場還有Borghese護膚品、Moonstar童裝童鞋及生活家品，新一年，為自己及住宅轉新形象。

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今次優惠，平日$1,090的Outwear外套，現在$500便可入手。另外，各款背囊、抓毛上衣、褲$400／3件，各款鞋類$600／3對，十分優惠！

除了Vans有優惠，Adidas 、Nike 、New balance 及Converse 童裝鞋一律$179！

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日期:2月17-22日

時間:11am-8pm

地址:海港城展銷集-尖沙咀廣東道7號九倉電訊中心5字樓

查詢:2118 8008

同場加映：天氣寒冷，註冊中醫教你保暖身體，即睇【下一頁

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責任編輯：王芷瑩

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