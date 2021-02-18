減價開倉︱海港城展銷集Vans優惠低至2折 上衣+外套+休閒鞋$150起
休閒消費 16:27 2021/02/18
海港城BAZAAR展銷集於2月17日至22日舉辦Vans新春特賣優惠，多款休閒鞋、背囊、上衣及外套雲集，低至$150。同場還有Borghese護膚品、Moonstar童裝童鞋及生活家品，新一年，為自己及住宅轉新形象。
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今次優惠，平日$1,090的Outwear外套，現在$500便可入手。另外，各款背囊、抓毛上衣、褲$400／3件，各款鞋類$600／3對，十分優惠！
除了Vans有優惠，Adidas 、Nike 、New balance 及Converse 童裝鞋一律$179！
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日期:2月17-22日
時間:11am-8pm
地址:海港城展銷集-尖沙咀廣東道7號九倉電訊中心5字樓
查詢:2118 8008
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責任編輯：王芷瑩