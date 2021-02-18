  • 22°C
香港時間 : 2021218日 (週四) 14:07
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 陳法拉 靚太安樂窩 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

強制檢測｜政府土瓜灣採取執法行動　揭65人無檢測發告票

社會 13:07 2021/02/18

分享：

熱門 陳法拉 靚太安樂窩 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮

政府今早（18）7時40分在土瓜灣8幢大廈執行強制檢測執法行動。（資料圖片）

政府今早（18）7時40分在土瓜灣8幢大廈執行強制檢測執法行動，至上午約11時10分結束。行動中，政府共檢查了約790名居民的檢測報告，其中約65名人士違反強制檢測公告。政府已向該等人士處定額罰款5,000元或發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令即屬犯罪，並可處罰款25,000元及監禁6個月。

該8幢大廈包括土瓜灣美景街39號安和園（第二期）安平大廈、美景街55號安和園（第二期）安康大廈、美景街9及11號、13及15號、17及19號、21及23號、25及27號和29及31號大廈，政府派員於8幢大廈出入口查核住客的檢測證明，並到相關大廈內進行檢查，確認他們是否已按有關要求進行檢測。

政府重申，發出強制檢測公告的目的是為了盡快堵截新冠肺炎在社區散播，以保障整體的公眾衞生安全。應受檢人士應在合理可行範圍內，採取適當個人防疫措施，包括佩戴口罩及保持手部衞生，以及除為進行指明檢測外，盡可能在確定檢測結果前留在其居住地點並避免外出。

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳子謙

相關文章

新冠肺炎｜再多10幢大廈須強制檢測　涉佐敦高景臺、九龍城維港·星岸、觀塘滙景花園等
16:54 2021/02/17
新冠肺炎｜再多10幢大廈須強制檢測　涉佐敦高景臺、九龍城維港·星岸、觀塘滙景花園等
強制檢測｜尖沙咀美麗都大廈等兩座樓被抽查　逾120人遭罰款5千及或接強檢令
11:55 2021/02/17
強制檢測｜尖沙咀美麗都大廈等兩座樓被抽查　逾120人遭罰款5千及或接強檢令
強制檢測｜港府刊憲將天頌苑頌棋閣杏花邨第26座列強制檢測　居民訪客後日或之前須檢測
21:51 2021/02/15
強制檢測｜港府刊憲將天頌苑頌棋閣杏花邨第26座列強制檢測　居民訪客後日或之前須檢測
強制檢測｜再有4幢大廈須強制檢測 另有數宗初步確診個案
16:59 2021/02/13
強制檢測｜再有4幢大廈須強制檢測 另有數宗初步確診個案
確診大廈｜再有多幢大廈納入強制檢測　包括東涌東環第5A座及薄扶林碧麗苑等
17:04 2021/02/12
確診大廈｜再有多幢大廈納入強制檢測　包括東涌東環第5A座及薄扶林碧麗苑等
土瓜灣 安康大廈

最高瀏覽

火辣新抱︱丈夫在家裝閉路電視驚見　韓星妻睡老爺大髀動作親密惹非議
17:28 2021/02/16
火辣新抱︱丈夫在家裝閉路電視驚見　韓星妻睡老爺大髀動作親密惹非議
東張西望︱馬浚偉受噪音滋擾反遭惡鄰居投訴　馬仔：唔信有錢人大晒
10:33 2021/02/16
東張西望︱馬浚偉受噪音滋擾反遭惡鄰居投訴　馬仔：唔信有錢人大晒
【璀璨帝國】台裔貴婦Christine Chiu開Botox放題派對　被指過度整容舊照曝光見天然靚樣
18:09 2021/02/02
【璀璨帝國】台裔貴婦Christine Chiu開Botox放題派對　被指過度整容舊照曝光見天然靚樣