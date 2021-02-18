強制檢測｜政府土瓜灣採取執法行動　揭65人無檢測發告票

▲ 政府今早（18）7時40分在土瓜灣8幢大廈執行強制檢測執法行動。（資料圖片）

政府今早（18）7時40分在土瓜灣8幢大廈執行強制檢測執法行動，至上午約11時10分結束。行動中，政府共檢查了約790名居民的檢測報告，其中約65名人士違反強制檢測公告。政府已向該等人士處定額罰款5,000元或發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令即屬犯罪，並可處罰款25,000元及監禁6個月。

該8幢大廈包括土瓜灣美景街39號安和園（第二期）安平大廈、美景街55號安和園（第二期）安康大廈、美景街9及11號、13及15號、17及19號、21及23號、25及27號和29及31號大廈，政府派員於8幢大廈出入口查核住客的檢測證明，並到相關大廈內進行檢查，確認他們是否已按有關要求進行檢測。

政府重申，發出強制檢測公告的目的是為了盡快堵截新冠肺炎在社區散播，以保障整體的公眾衞生安全。應受檢人士應在合理可行範圍內，採取適當個人防疫措施，包括佩戴口罩及保持手部衞生，以及除為進行指明檢測外，盡可能在確定檢測結果前留在其居住地點並避免外出。

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責任編輯：陳子謙