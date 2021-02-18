明星豪宅︱葉翠翠月賺百萬豪住3千呎獨立屋　靚媽為3名兒子打造兒童樂園

▲ 成功轉型的葉翠翠豪住3千呎獨立屋。

前港姐冠軍葉翠翠近年成功轉型成為KOL，月賺近百萬元的翠翠於2019年以6,900萬元購入近3千呎的紅山半島獨立屋，大宅三層高兼擁私人花園，寬闊的空間讓三個兒子有充足的活動空間。

三孩之母的翠翠堪稱廿四孝靚媽，在家中為兒子們建「遊樂園」，更於花園露台設巨型吹氣泳池，小朋友宅在家也可以盡情玩樂。

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▲ 葉翠翠不時於IG分享生活照。 （取自instagram）

大廳變「遊樂場」

近年減少幕前演出轉型做親子KOL的葉翠翠，經常於社交平台上直播跟粉絲互動，育有三子的她會於IG分享生活點滴，間接令其近3千呎獨立屋曝光。

葉翠翠家居以白色作為主調，客廳地板跟牆身都用上雲石紋舖砌，雖然裝潢不算奢華，但空間感十足。寬敞客廳設有巨大玻璃櫃放滿翠翠的擺設外，她更將大廳變成三位愛兒的「遊樂場」，除有滑梯、波波池外，當中更有射籃遊戲。

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花園設吹氣泳池

而翠翠亦花心思為三位「王子」設計房間，由於獨立屋的樓底高達10多呎，翠翠為兒子訂造屋形雙層床，天花板更裝置宇宙星空的射燈。

另外，由於屋內設有大型私人花園，故夏天時翠翠於花園設置吹氣泳池，讓三位兒子泳水消下暑。

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現年39歲的葉翠翠於2005年參選香港小姐成為冠軍，入行後參演過不少劇集，2015年她跟商人周曉東（Raymond）結婚，翌年不再續約TVB，之後四年抱三，分別誕下長子Jake、次子Triton、以及去年2月剖腹生產的幼子。

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▲ 葉翠翠一家五口。 （取自instagram）

同時翠翠亦有繼續經營她的事業，在網上轉型成為美容KOL，經常在Facebook開直播分享美容小貼士。據悉翠翠於高峰期曾月賺百萬，吸金力強的她去年以380萬購入法拉利送給老公。

翠翠能夠兼顧事業和家庭，同時還長期保持靚樣，即使素顏仍然容光煥發，她於社交平台分享「生仔四寶」，讓她不消數分鐘便能帶著兒子出門。

同場加映：陳勉良訪問