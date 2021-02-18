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麩質不耐症｜姜麗文食龍鬚糖腹脹劇痛如懷孕　專科醫生解構病症成因

醫生診症室 13:31 2021/02/18

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姜麗文食龍鬚糖腹脹劇痛如懷孕，專科醫生解構病症成因。

姜麗文（Lesley）原定去年2月與工程師男友Pakho結婚，但因疫情關係押後婚期。近日Lesley在社交平台貼出「凸肚」照，乍看之下以為宣布有喜，但原來她並非懷孕，而是本身有麩質不耐症，吃錯食物出事。

Lesley於Instagram分享照片，可見她肚凸凸，看似懷孕一樣，她發文解釋，自己對麩質（Gluten）敏感，早前她誤食了兩粒龍鬚糖，當時她以為只是糖和花生，沒想到内裏含有麥。

返到屋企個肚就脹到咁，非常之痛，通常會痛多三四日先好返...冇人好似我咁要Gluten-Free？起碼有得食飯同米做嘅嘢已經好感恩了。

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為此，TOPick訪問了腸胃肝臟專科醫生吳昊。他解釋，麩質其實是一種存在於大麥、小麥、麥芽、黑麥等的蛋白質，而麩質不耐症患者進食麩質後會出現不良反應，例如氣脹、消化不良、腹瀉等情況，有小部分人皮膚會出紅疹，甚至影響情緒、睡眠。

他續指，歐美人患嚴重麩質不耐症的機會較高，因為他們普遍有一種由麩質不耐症引起的免疫系統失調問題，叫乳糜瀉（Celiac disease）。這個病會令他們的腸胃結構產生改變，導致無法吸收營養、腹瀉，甚至體重暴跌。

他表示，由於這個病無法斷尾，只能靠避免進食麩質。所有含麵粉、麥的食物，例如麵包、啤酒、麵條、薄餅都不應進食，而龍鬚糖正正就因為含有麥芽糖，故同樣應避免進吃。

同場加映：西蘭花番薯容易引致胃部脹痛　一文睇清胃痛人士忌吃的食物

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責任編輯：沈佩珊

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