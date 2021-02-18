新冠肺炎｜新增8宗確診個案全屬本地感染　包括3宗不明源頭昨日已公布

本港新冠肺炎疫情未止，今日（18日）新增8宗確診個案，全屬本地個案，累計10,821宗病例。衞生防護中心及醫管局今日不會召開疫情記者會。今日新增的個案有3宗為源頭不明的本地個案，其餘5宗與本地個案有流行病學關連。

3宗為源頭不明的本地個案如下：

一名49歲女病人（個案編號：10816），她於2月11日開始喉嚨痛和咳嗽，2月16日到雅麗氏何妙齡那打素醫院求醫。病人為一名家庭主婦

一名43歲女病人（個案編號：10817），她於2月14日開始發燒，2月16日到廣華醫院求診。病人為一名家庭主婦

一名54歲女病人（個案編號：10820），她於2月12日開始發燒、喉嚨痛和頭痛，2月16日到社區檢測中心接受檢測。她是圓玄護養院暨長者日間護理中心 （順利邨）的職員，最後上班日期為2月15日

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記者：陳子謙