黑白魔后︱愛瑪史東化身時裝魔后　揭迪士尼經典反派成魔秘密【有片】

▲ 迪士尼電影《黑白魔后》請來金像影后愛瑪史東 (Emma Stone) 扮演時裝魔后庫伊拉 （Cruella）。

迪士尼繼《黑魔后》（Maleficent）系列叫好叫座後，另一經典大奸角即將登場。《黑白魔后》（Cruella）以《101斑點狗》（One Hundred and One Dalmatians）內專捉斑點小狗造皮草的惡魔庫伊拉Cruella de Vil為主角。

而《黑白魔后》內Cruella de Vil這個時裝魔后，由《星聲夢裡人》（La La Land）金像影后愛瑪史東（Emma Stone） 扮演。

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▲ （《黑白魔后》海報）

迪士尼電影《黑白魔后》講述《101斑點狗》惡魔庫伊拉（愛瑪史東飾）的成魔之路。

壞女孩Estella極具時裝觸覺和天份，一心希望憑自己的創意設計成為時裝界明日之星，可惜現實卻要與兩位同黨靠偷呃拐騙維持生計。

直至一天偶然遇上時裝界超級名人男爵夫人（愛瑪湯遜 飾演），時裝才華獲對方大為賞識，卻因而引發她的邪惡一面，為成一代時裝天后，不擇手段。可是究竟她成魔背後，有何不為人知的秘密？

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▲ （《黑白魔后》海報）

這位與眾不同的惡魔，精彩在於堪稱一代時裝魔后潮流達人，為了靚衫可以不擇手段去到最盡，電影為此特別請來《星聲夢裡人》金像影后愛瑪史東 (Emma Stone) 扮演時裝魔后，加上金像美術指導和服飾設計助陣，花盡心思打造靚人靚衫靚景，有如《穿Prada的惡魔》般令全球著魔的時裝潮流盛會！

從電影首張曝光的造型照可見，愛瑪史東今次激改形象戲路，以70年代倫敦搖滾風潮配華麗造型，再次挑戰神級演技。

黑白爆炸頭Smokey Eye襯一身皮衣的Punk女邪惡造型亮相，同場演出的還有另一位金像影后愛瑪湯遜（Emma Thompson），兩位影后級人馬大鬥演技。

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