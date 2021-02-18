  • 22°C
香港時間 : 2021218日 (週四) 14:07
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 陳法拉 靚太安樂窩 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

黑白魔后︱愛瑪史東化身時裝魔后　揭迪士尼經典反派成魔秘密【有片】

娛樂 13:43 2021/02/18

分享：

熱門 陳法拉 靚太安樂窩 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮

迪士尼電影《黑白魔后》請來金像影后愛瑪史東 (Emma Stone) 扮演時裝魔后庫伊拉 （Cruella）。

迪士尼繼《黑魔后》（Maleficent）系列叫好叫座後，另一經典大奸角即將登場。《黑白魔后》（Cruella）以《101斑點狗》（One Hundred and One Dalmatians）內專捉斑點小狗造皮草的惡魔庫伊拉Cruella de Vil為主角。

而《黑白魔后》內Cruella de Vil這個時裝魔后，由《星聲夢裡人》（La La Land）金像影后愛瑪史東（Emma Stone） 扮演。

戲院重開｜《靈魂奇遇記》值得捧場7大理由　以有趣為身處逆境的大家打氣

（《黑白魔后》海報）

迪士尼電影《黑白魔后》講述《101斑點狗》惡魔庫伊拉（愛瑪史東飾）的成魔之路。

壞女孩Estella極具時裝觸覺和天份，一心希望憑自己的創意設計成為時裝界明日之星，可惜現實卻要與兩位同黨靠偷呃拐騙維持生計。

直至一天偶然遇上時裝界超級名人男爵夫人（愛瑪湯遜 飾演），時裝才華獲對方大為賞識，卻因而引發她的邪惡一面，為成一代時裝天后，不擇手段。可是究竟她成魔背後，有何不為人知的秘密？

樂園重開｜香港迪士尼2月19日重開明早10時開放網上預約　須登記個人資料兼作健康申報【內附最新指引】

（《黑白魔后》海報）

這位與眾不同的惡魔，精彩在於堪稱一代時裝魔后潮流達人，為了靚衫可以不擇手段去到最盡，電影為此特別請來《星聲夢裡人》金像影后愛瑪史東 (Emma Stone) 扮演時裝魔后，加上金像美術指導和服飾設計助陣，花盡心思打造靚人靚衫靚景，有如《穿Prada的惡魔》般令全球著魔的時裝潮流盛會！

從電影首張曝光的造型照可見，愛瑪史東今次激改形象戲路，以70年代倫敦搖滾風潮配華麗造型，再次挑戰神級演技。

黑白爆炸頭Smokey Eye襯一身皮衣的Punk女邪惡造型亮相，同場演出的還有另一位金像影后愛瑪湯遜（Emma Thompson），兩位影后級人馬大鬥演技。

同場加映：何泳芍專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

樂園重開｜香港迪士尼2月19日重開明早10時開放網上預約　須登記個人資料兼作健康申報【內附最新指引】
13:42 2021/02/17
樂園重開｜香港迪士尼2月19日重開明早10時開放網上預約　須登記個人資料兼作健康申報【內附最新指引】
戲院重開｜《靈魂奇遇記》值得捧場7大理由　以有趣為身處逆境的大家打氣
19:12 2021/02/16
戲院重開｜《靈魂奇遇記》值得捧場7大理由　以有趣為身處逆境的大家打氣
戲院重開｜迪士尼x彼思動畫《靈魂奇遇記》金球獎大熱　投胎做人前接受導師特訓
17:55 2021/02/16
戲院重開｜迪士尼x彼思動畫《靈魂奇遇記》金球獎大熱　投胎做人前接受導師特訓
電影 荷里活 Disney 奧斯卡 娛樂人物職業 娛樂機構

最高瀏覽

火辣新抱︱丈夫在家裝閉路電視驚見　韓星妻睡老爺大髀動作親密惹非議
17:28 2021/02/16
火辣新抱︱丈夫在家裝閉路電視驚見　韓星妻睡老爺大髀動作親密惹非議
東張西望︱馬浚偉受噪音滋擾反遭惡鄰居投訴　馬仔：唔信有錢人大晒
10:33 2021/02/16
東張西望︱馬浚偉受噪音滋擾反遭惡鄰居投訴　馬仔：唔信有錢人大晒
【璀璨帝國】台裔貴婦Christine Chiu開Botox放題派對　被指過度整容舊照曝光見天然靚樣
18:09 2021/02/02
【璀璨帝國】台裔貴婦Christine Chiu開Botox放題派對　被指過度整容舊照曝光見天然靚樣