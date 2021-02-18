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安全意識︱港媽玩手機懶理3歲女衝出單車徑　連累單車友急煞閃避致手臂受傷

親子 15:48 2021/02/18

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一名約3歲女童衝出單車徑，有單車友急煞閃避，導致手臂受傷流血。

疫情下小朋友在家多時，趁農曆新年幾日公眾假期，不少家長帶子女外出抖氣。有單車友近日在將軍澳踩單車，遇上一名年約3歲的女童衝出單車徑，他為了閃避而急煞單車，導致手臂受傷流血，卻發現女童的媽媽只顧玩手機，沒注意女兒安全。

女童衝出單車徑落斜位

該名單車友本周三（17日）凌晨於facebook群組「將軍澳主場」發帖，表示近日於將軍澳單車徑踩單車，當時他以正常速度靠牆落斜，原本前面無人，可是一個約3至4歲的女童突然踩滑板車在對面線衝過來。

單車友指女童打橫攔截在他前面，他當時別無選擇只能急煞車，由於他以身體靠牆來減低車速，令左手臂受傷流血。不過，他見女童的媽媽只顧玩手機，未有阻止女兒衝出單車徑，也沒就事件道歉。

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港媽辯稱「細路女唔識」

女童的媽媽辯稱「細路女唔識咁多嘛」，單車友認為作為家長有責任照顧孩子，怒斥對方︰

咁你點教呀？自己顧住睇手機，你有你行，佢有佢玩。呢度係單車徑落緊斜，唔係公園，係咪想畀車撞死呀？

單車友翌日路經事發地點，現場留下他的煞車痕。他看看自己手臂的傷口，感嘆這是他在將軍澳踩單車的第一滴血，又奉勸單車徑使用者注意安全及遵守規矩。

就算點慢都好，只要有唔守規矩嘅單車徑使用者出現，一樣會出事。

網民︰小朋友細個唔係藉口

有網民批評女童的媽媽不顧女兒安全，同時管教無方，也有網民分享曾遇上類似意外，可是不及單車友好運，「入咗醫院同縫咗四針，成個假期無晒」。點擊看更多網民留言︰

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責任編輯：王明芳

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