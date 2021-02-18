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青年失業│青協夥11電訊商推100個1年短期職位　系統分析員最高月薪達3.8萬元

社會 13:55 2021/02/18

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青協推出短期職位計劃，夥11間電訊商提供100個1年初級職位。（青協提供圖片）

新冠肺炎疫情下青年失業率高企，政府去年建議透過「防疫抗疫基金」推出3萬個短期職位，當中青協獲委託推出「資訊及通訊科技人才培訓計劃」，夥同11間電訊商提供100個為期1年的短期職位，涵蓋顧客服務、銷售、工程師、系統分析員等職位，月薪由1.1萬至3.8萬，成功申請者將不遲於4月上班。

青協獲商務及經濟發展局委託，推出「資訊及通訊科技人才培訓計劃」，為青年提供12個月短期職位，目前有11間本地電訊商參與，提供100個職位。應徵者須為本港成年居民，可以是準中學畢業生，或取得專上學院證書以上學歷，及累積不多於5年的工作經驗。

計劃提供的100個職位月薪由1.1萬至3.8萬元，涵蓋一般文職及專業技術工種，當中最高薪的是和記電訊的系統分析員職位，視乎能力及學歷，月薪介乎2.8萬至3.8萬元，主要負責參與建立企業的網上平台，要求學歷為文憑或以上程度；而最低門檻為香港電訊的服務主任，負責處理查詢及與客戶溝通，應屆文憑試畢業生亦可應徵，月薪由1.1萬至1.3萬元。

中國移動香港是參與計劃的電訊商之一，人力資源部高級經理江伊伶表示，隨著5G技術普及，電訊行業變得愈來愈開放，如公司成立產業研究院，研究利用物聯網技術為客戶提供解決方案，相信在個人、家庭、企業市場都需要相關產品，其公司亦需要產品主任、項目主任、工程師等人才。

江伊伶說，該公司提供職位的招聘要求、薪酬福利和培訓機會與一般初級職位無異，強調行業未來人才需求有增無減，若應徵者在1年內表現良好，絕對會獲繼續聘用。

青協督導主任鄺穎琦指，青年失業問題嚴重，亦明白要企業現時開設職位有困難，故青協尋找有發展潛力，無論如何都需要增加人手，年青人又有興趣的行業，供他們申請，亦希望這些有前景的行業，在一年後仍能提供職位。至於仍然未能就業的青年，青協亦會提供訓練計劃，盡量減少失業的真空期。

現時計劃已接受申請，青協會在本月20日及27日舉行簡介會，有意參加者可到計劃網站報名，而面試篩選工作會交由各企業自行完成，青協會提供職前及在職輔導。

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記者：徐紹軒

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