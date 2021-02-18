孝順女兒︱爸媽執紙皮養大4女病父需休養　大學生陪母日執250kg紙皮

▲ 新加坡一名孝順女陪媽媽執250kg紙皮養家。

職業無分貴賤！新加坡有父母靠執紙皮及回收養大4個女兒，早前爸爸患病手術後不能工作，只有媽媽工作，家中四女，大女是護士，而三女及四女仍在學，排行第二的26歲卓欣麗擁有大學學位，卻決意辭職，懶理途人的奇異目光，陪媽媽日做12小時，每天工作至晚上11時，執250kg紙皮去養家。

大學畢業生陪媽媽執紙皮

據新加坡《聯合晚報》報道，26歲的卓欣麗是大學畢業生，在新加坡管理學院 （SIM）商業管理系畢業。卓欣麗的父母10年前開始在文禮一帶，執紙皮和舊物拿去賣，供4個女兒讀書。

一年前，58歲父親患上腸扭轉，身體不適做手術，手術後要休養，不可以再搬重物，變相只得媽媽一個人繼續工作。孝順女欣麗有感︰

我在家排行老二，28歲姐姐是護士，家裡還有19歲和17歲的妹妹在讀書，母親只得繼續工作。我不幫父母，誰來幫？

欣麗本身有工作，見媽媽獨力工作辛苦，決定辭職去幫媽媽。她表示妹妹們在學校假期偶爾會幫忙，但母親一個人根本做不來，決定自己陪伴母親一起執紙皮。

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每天工作12小時

她和母親每天上午11時到商場和屋邨區執紙皮，趕在清潔工人拿走前將紙皮執起，隨後在大街小巷收集其他紙皮，整理過後再送多達250kg的紙皮去收集站賣錢，間中甚至一星期做足7天。

工作艱苦之外，旁人的異樣目光令欣麗一度難堪，孝順的她默默忍受，為的是不想媽媽獨自工作。她分享︰

有一次有人經過看到我正在執紙皮，就嘲笑說︰「你看她是執紙皮的」。一些居民也會指指點點，感覺挺難受。

近日爸爸休養後健康情況好轉，可重新工作。女兒不用再協助母親執紙皮，目前積極尋找朝9晚5文職工作。她笑指自己已有「職業病」，在街上看到紙皮就想執，有空時仍會幫父母執紙皮，略盡綿力報答養育之恩。

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責任編輯︰王明芳