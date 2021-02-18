失業率│本港最新失業率升至7%　為近17年來高位

▲ 本港失業率升至7%，為近17年來高位。

本港第四波新冠肺炎疫情持續，各界預料失業率續上升。政府統計處今日（18日）公布最新去年11月至今年1月的失業率，達到7%，上升0.4個百分點，為接近17年來高位。就業不足率亦升0.4個百分點至3.8%水平。

而最新去年11月至今年1月的失業人數達25.3萬人，較9至11月增加約7,500人；同期的就業不足人數亦由上升至14.8萬人，增加約14,400人。

按行業分析，與消費及旅遊相關行業（即零售、住宿及膳食服務業）的失業率在上升0.7個百分點至11.3%，行業合計的就業不足率上升0.9個百分點至6.6%的紀錄高位。其中，餐飲服務活動業的失業率及就業不足率分別上升至14.7%及10%。大多數其他行業的勞工市場情況亦惡化，尤其在教育業和藝術、娛樂及康樂活動業。

勞工及福利局局長羅致光表示，受本地第四波疫情影響，勞工市場在統計期間顯著受壓。雖然疫情在近期已出現緩和的跡象，但由於經濟活動需要時間回復正常，勞工市場在短期內仍會受壓。

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記者：徐紹軒