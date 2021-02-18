  • 20°C
香港時間 : 2021218日 (週四) 17:09
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 陳法拉 靚太安樂窩 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

失業率│本港最新失業率升至7%　為近17年來高位

社會 16:32 2021/02/18

分享：

熱門 陳法拉 靚太安樂窩 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮

本港失業率升至7%，為近17年來高位。

本港第四波新冠肺炎疫情持續，各界預料失業率續上升。政府統計處今日（18日）公布最新去年11月至今年1月的失業率，達到7%，上升0.4個百分點，為接近17年來高位。就業不足率亦升0.4個百分點至3.8%水平。

而最新去年11月至今年1月的失業人數達25.3萬人，較9至11月增加約7,500人；同期的就業不足人數亦由上升至14.8萬人，增加約14,400人。

按行業分析，與消費及旅遊相關行業（即零售、住宿及膳食服務業）的失業率在上升0.7個百分點至11.3%，行業合計的就業不足率上升0.9個百分點至6.6%的紀錄高位。其中，餐飲服務活動業的失業率及就業不足率分別上升至14.7%及10%。大多數其他行業的勞工市場情況亦惡化，尤其在教育業和藝術、娛樂及康樂活動業。

勞工及福利局局長羅致光表示，受本地第四波疫情影響，勞工市場在統計期間顯著受壓。雖然疫情在近期已出現緩和的跡象，但由於經濟活動需要時間回復正常，勞工市場在短期內仍會受壓。

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：徐紹軒

相關文章

勞工界提一年一檢最低工資　商界稱非合適時機
今日 12:40
勞工界提一年一檢最低工資　商界稱非合適時機
青年失業│青協夥11電訊商推100個1年短期職位　系統分析員最高月薪達3.8萬元
今日 13:55
青年失業│青協夥11電訊商推100個1年短期職位　系統分析員最高月薪達3.8萬元
光屋住戶｜「光屋」受助夫婦多是80後1/4擁專上學歷 「要有光」創辦人冀助短貧戶脫貧
今日 12:01
光屋住戶｜「光屋」受助夫婦多是80後1/4擁專上學歷 「要有光」創辦人冀助短貧戶脫貧
經濟 失業 疫情 政府統計處 失業率 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

火辣新抱︱丈夫在家裝閉路電視驚見　韓星妻睡老爺大髀動作親密惹非議
17:28 2021/02/16
火辣新抱︱丈夫在家裝閉路電視驚見　韓星妻睡老爺大髀動作親密惹非議
東張西望︱馬浚偉受噪音滋擾反遭惡鄰居投訴　馬仔：唔信有錢人大晒
10:33 2021/02/16
東張西望︱馬浚偉受噪音滋擾反遭惡鄰居投訴　馬仔：唔信有錢人大晒
【璀璨帝國】台裔貴婦Christine Chiu開Botox放題派對　被指過度整容舊照曝光見天然靚樣
18:09 2021/02/02
【璀璨帝國】台裔貴婦Christine Chiu開Botox放題派對　被指過度整容舊照曝光見天然靚樣