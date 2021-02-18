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獎門人回巢｜曾志偉負責TVB綜藝及音樂　余詠珊被調職何哲圖離開大台

娛樂 14:27 2021/02/18

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TVB人事大變動。

曾志偉回TVB後，大台人事大調動！電視廣播有限公司行政總裁李寶安今日 （2月18日）向員工發出通知稱，為公司多元的發展，將在人事上有新安排。至於現余詠珊丈夫、現時為星夢娛樂行政總裁的何哲圖，將在今個月28日離任，而TVB音樂事務由曾志偉負責。

杜之克職銜改為副總經理（戲劇製作及節目），曾志偉改為副總經理，負責綜藝、音樂製作及節目，而一直負責綜藝節目的余詠珊，職銜改為助理總經理 (業務發展)，正式被調離綜藝科，職銜改為助理總經理 （業務發展） 。內容如下：

電視廣播有限公司董事局主席許濤上月宣布公司長遠目標，需要不斷創新求變，提升節目的投入和品質，達到業務多元發展。集團行政總裁李寶安今天發出內部公布，在製作管理、內容創作和業務發展方面以下新安排，即日生效：

杜之克之職銜改為副總經理 (戲劇製作及節目) ；
曾志偉之職銜改為副總經理 (綜藝、音樂製作及節目) ；
余詠珊之職銜改為助理總經理 (業務發展) ，會全力協助李寶安推動業務發展，不再負責綜藝節目。

由即日起，公司的音樂業務由曾志偉負責。星夢娛樂行政總裁何哲圖將於2月28日離任，發展個人音樂事業。李寶安祝願何哲圖在音樂領域再創高峰，並感謝他多年來在公司所作出的貢獻。

星夢娛樂行政總裁何哲圖將離職。（東星圖片）

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撰文 : TOPick柴犬出動

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