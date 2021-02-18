疫苗接種｜政府公布2月26日為5類優先組別人士接種　2月23日可以網上預約

▲ 政府公布2月26日為5類優先組別人士接種，2月23日可以網上預約。

政府認可科興新冠疫苗在香港作緊急使用。科興早前表示，預計明日100萬劑新冠疫苗可抵港，會從北京直接空運至香港。公務員事務局局長聶德權、食物及衞生局局長陳肇始、衞生署署長陳漢儀及醫管局行政總裁高拔陞、政府資訊科技總監林偉喬及一般職系處長陳信禧下午公布最新接種新冠疫苗的進展。TOPick緊貼疫苗發展，即時公布記者會詳情：​​​

15:05 提問時間

聶德權指疫苗接種是個人決定，打針前要簽確認書，市民對於接種疫苗反映透過不同民調反應，相信情況不是一成不變的，去年9月的普及社區檢測大家都不太想做，幾個月後大家都願意做檢測，對個人、家庭及社會有正面影響，大家應該都會改變，他舉例「4個人一起打牌，4個人都打了針，安全性都會高些」。

至於接種疫苗後對跨境出行有何轉變，政府及專家也會檢討問題，如果涉及兩地通關及檢疫要求，需要與對方商討這些工作都會進行。

醫管局行政總裁高拔陞指香港批准的疫苗都經過專家審視，醫管局會邀請醫護自願選擇接種，可以透過由醫管局承辦的7個疫苗中心選擇。

15:00

陳肇始建議接種疫苗後要留30分鐘，如果出現任何副作用，可以即時會由現場的醫護人員處理，另外衞生署會加強藥物監察機制，適時監察接種疫苗後事件，會設立一個通報機制，由醫護專業人員通報接種疫苗後事件，亦會與港大專家合作，同時要求疫苗研究商要公布疫苗的資料，已成立新冠疫苗監察研究專家委員會，一旦收到通報會評估疫苗情況，亦會設立10億元的疫苗保障基金，顧及日後出現異常模式及時間。

14:30 記者會開始

食物及衞生局局長陳肇始表示，經過一年多抗疫，疫情進入最關鍵時刻，新冠肺炎對全球帶來前所未有的挑戰，安全及有效的新冠疫苗，將病毒對感染者的損害降至最低，新冠疫苗是令社會逐步恢復正常的希望，她表示所有經政府批准的新冠疫苗，都是經專家研究後認為是安全、有效，接種疫苗一定比不接種疫苗的好，而且愈多人接種對社會愈好。

公務員事務局局長聶德權指出公布由政府主導的新冠疫苗注射計劃，他表示接種疫苗保護自己、刺激免疫細胞對抗病毒入侵以及減低併發症，保護家人及朋友，產生群體免疫力及讓香港早日走出「疫境」，不需要受社交距離措施受限，經濟恢復正常，疫苗是抗疫中的重中之中。

他表示科興明日100萬劑到港、復必泰明底100萬劑到港，由於疫苗分批到港，需要分批安排優先接種，包括高危經別、高風險人士包括接觸新冠肺炎人士、對維持社會必要運作的人士，會安排5個組別優先打針，包括醫療機構、參與抗疫人、60歲或以上人士、陪同70歲或以上打針的人士，最多2人可以接種疫苗、安老院舍的院友及員工、以及維持公共服務人士包括清潔工作、紀律部隊、郵政以及跨境運輸工作人直、涉港口人員、機組人員等。

聶德權指出29間社區疫苗接種疫苗，其中24間接種「復必泰」，5間是接種科興疫苗，疫苗中心有7間由醫管局負責，另有逾1200多位私家醫生、18間普通科門診及殘疾人士院舍可以打針，共有4個打疫苗的途徑。社區疫苗接種中心是一星期7天，朝八晚八運作，市民可以在2月23日在網上預約。

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記者：伍瑋瑋、陳正怡