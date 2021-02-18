疫苗接種｜政府公布2月26日為5類優先組別人士接種　2月23日可以網上預約【不斷更新】

▲ 政府公布2月26日為5類優先組別人士接種，2月23日可以網上預約。

政府認可科興新冠疫苗在香港作緊急使用。科興早前表示，預計明日100萬劑新冠疫苗可抵港，會從北京直接空運至香港。公務員事務局局長聶德權、食物及衞生局局長陳肇始、衞生署署長陳漢儀及醫管局行政總裁高拔陞、政府資訊科技總監林偉喬及一般職系處長陳信禧下午公布最新接種新冠疫苗的進展。TOPick緊貼疫苗發展，即時公布記者會詳情：​​​

2月18日 疫苗記者會

食物及衞生局局長陳肇始表示，經過一年多抗疫，疫情進入最關鍵時刻，新冠肺炎對全球帶來前所未有的挑戰，安全及有效的新冠疫苗，將病毒對感染者的損害降至最低，新冠疫苗是令社會逐步恢復正常的希望，她表示所有經政府批准的新冠疫苗，都是經專家研究後認為是安全、有效，接種疫苗一定比不接種疫苗的好，而且愈多人接種對社會愈好。

全港29間疫苗接種中心地址：

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公務員事務局局長聶德權指出公布由政府主導的新冠疫苗注射計劃，他表示接種疫苗保護自己、刺激免疫細胞對抗病毒入侵以及減低併發症，保護家人及朋友，產生群體免疫力及讓香港早日走出「疫境」，不需要受社交距離措施受限，經濟恢復正常，疫苗是抗疫中的重中之中，了解疫苗的預約步驟，即看：【下一頁】

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聶德權指疫苗接種是個人決定，打針前要簽確認書，市民對於接種疫苗反映透過不同民調反應，相信情況不是一成不變的，去年9月的普及社區檢測大家都不太想做，幾個月後大家都願意做檢測，對個人、家庭及社會有正面影響，大家應該都會改變，他舉例「4個人一起打牌，4個人都打了針，安全性都會高些」。

至於接種疫苗後對跨境出行有何轉變，政府及專家也會檢討問題，如果涉及兩地通關及檢疫要求，需要與對方商討這些工作都會進行。醫管局行政總裁高拔陞指香港批准的疫苗都經過專家審視，醫管局會邀請醫護自願選擇接種，可以透過由醫管局承辦的7個疫苗中心選擇。

陳肇始建議接種疫苗後要留30分鐘，如果出現任何副作用，可以即時會由現場的醫護人員處理，詳情即看：【下一頁】

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記者：伍瑋瑋、陳正怡