疫苗接種│市民接種疫苗後須逗留30分鐘　政府設10億保障基金申索期限2年

▲ 當局建議市民接種後於指定地方逗留30分鐘，如有不良反應可即時處理（林宇翔攝）

食物及衞生局局長今日（28日）根據《預防及控制疾病（使用疫苗）規例》（第599K章）（《規例》），認可科興控股（香港）有限公司（科興）的新冠疫苗（即克爾來福新型冠狀病毒滅活疫苗（Vero細胞））在香港作緊急使用。

陳肇始表示，走過一年多抗疫路，形容有疫苗注射是來到關鍵時刻，將感染程序減到最低，令社會恢復正常運作的希望，想清楚交代緊急使用的疫苗都是經專家審核，效益是高於風險，雖然是新生事物，科學上仍需進一步研究，但可以肯定：

接種一定好過不接種，愈多人接種一定愈好，早打亦好過遲打。

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在疫苗採購方面，陳肇始指獨立專家委員會及政府已通過科興控股( 香港) 有限公司研發的疫苗CoronaVac，及德國藥廠BioNTech 與復星醫藥合作研發的疫苗BNT162b2在港使用，又指雖然已訂購2250萬劑，仍不能掉以輕心。

在監察方面，當局建議市民接種後於指定地方逗留30分鐘，如有不良反應可即時處理。當局會設立一般和鼓勵自發性通報機制，由醫護人員和藥劑業界通報異常事件；同時會與香港大學的學者合作，主動監察異常事件，特別是關注事件。此外，申請認可者須按《規例》提供和更新疫苗安全的資料，以供檢討疫苗的效益和風險。

至於保障基金，接種疫苗人士如出現與疫苗或其接種相關的非預期嚴重異常事件，亦應獲賠償，然而，經法律程序索償不單費用高昂且過程繁複，更存在不確定性，故港府會設10億保障基金，申索應在接種最後一劑疫苗起計2年內提出；政府將於2月26日向財委會申請撥款。

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記者：鄧凱文