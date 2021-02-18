海洋公園重開︱劉鳴煒：未來數月將推新活動　公園收數十合作查詢對重生方案有信心

▲ 海洋公園今日重開。（程志遠攝）

海洋公園今日（18日）重開，入園人士除了要事先在官網上預約，亦要掃瞄「安心出行」應用程式或登記個人資料才可入場，有不少市民入園遊玩，入場過程順暢。公園主席劉鳴煒透露，公園將於未來數月將推出不只戶外或綠色體的新活動；又言園方目前已收到數十個合作查詢，認為大多都有合作空間，對公園「重生方案」有信心。

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海洋公園今日早上10時正式恢復營運，不少人一家大小到場，亦有家長帶同孩子入園，不少人在開園前已排隊輪候入場。公園在正門外張貼多張「安心出行」二維碼（QR Code），入口處分別設有網上預約及即場登記隊伍供市民入園，已預約的市民可選擇不掃描二維碼，而毋須預約入場的市民，包括長者、殘疾人士﹑3歲以下小童，即場登記姓名、電話、同行人士等資料，便可入園，園方安排多名職員協助市民登記及講解情況。

有市民指，不會使用「安心出行」，認為即場填寫個人資料都方便，也不擔心疫情反覆，會做好個人防疫措施；亦有掃瞄「安心出行」入園的市民稱，過程順暢。小朋友則對公園重開感到開心，亦帶備多個口罩和消毒搓手液。

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海洋公園管理及演藝節目執行總監吳守堅表示，今早市民入園的過程順利，昨日（17日）園方傍晚5時開放網上預約後，反應熱烈，首一小時有少少「塞車」情況，之後已回復正常，未來14日的預約反應亦踴躍，期望可繼續接待更多人客。

他指，現時入園人數限額，少於整體容納量的一半，公園會視乎預約情況相應調整；而入場人士若沒有手機，或因個人原因不便使用「安心出行」，職員會提供表格予他們即場填寫，並實名登記。

吳守堅說，公園約1,700名員工已完成首次新冠肺炎病毒檢測，佔整體員工數目超過9成，沒有確診個案，他認為現時疫情仍然緊張，園方現時會集中做好重開工作，並配合新的防疫措施，加強培訓職員熟習運作；而園內設施除了常規的維修保養外，其他時間都會繼續開放。

海洋公園主席劉鳴煒今早亦有親自到場視察，他透露，現時每日都會收到1至2個合作的查詢，主要圍繞戶外活動、大自然及教育的主題，估計已收到數十個查詢，涵蓋外國、內地、本地機構，絕大部分都有合作空間，但具體合作數字及形式，需待立法會通過撥款後才能落實，希望公園「重生方案」可盡快得到立法會支持，

不論數量﹑背景﹑活動類型等都令我感到鼓舞，對公園重生方案有信心。

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被問及公園會否重推早前的「森度遊」項目，劉鳴煒說，疫情期間市民的消閑活動不斷轉變，園方未來數月會推出新活動，

不單只戶外或綠色體驗，亦是以前從未做過，到時會比大家一個驚喜。

劉鳴煒說，公園現時約有1,800名員工，過去一年有自然流失，但強調目前沒有打算裁員，並希望透過新活動，將現有員工的影響減至最少。

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記者：陳曉瑩