  • 22°C
香港時間 : 2021218日 (四) 15:44
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 陳法拉 靚太安樂窩 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

疫苗接種｜一文看清5大優先接種群組　70歲或以上長者可帶同行者打針【附接種步驟】

社會 15:00 2021/02/18

分享：

熱門 陳法拉 靚太安樂窩 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮

政府將於2月26日開展疫苗接種計劃，屆時會在全港18區設立29間社區疫苗接種中心。

政府將於2月26日開展疫苗接種計劃，屆時會在全港18區設立29間社區疫苗接種中心，市民可於3日前網上預約。公務員事務局局長聶德權指，由於新冠疫苗分批到港，需要分批安排優先接種，並設下5個優先組別，包括60歲或以上人士、醫護人員、院舍院友和員工、維持必要公共服務人員，以及關口工作人員等。

政府公布疫苗接種計劃。（林宇翔攝）

聶德權又說，當日（26日）會在5間社區疫苗接種中心和普通科門診為優先組別人士接種科興疫苗，其後3月初安排私家醫生接種科興疫苗；至於復星BioNTech疫苗因有嚴格運送要求，故安排另外24間社區疫苗中心為市民接種。

5個優先組別包括：

  • 醫療組別或參與抗疫人員
  • 60歲或以上，其中陪同70歲以上長者，最多2名陪同者可獲接種
  • 護老院院舍員工
  • 維持社會必要運作人士，如負責公共衞生人員，紀律部隊等
  • 跨境人員，如司機

接種新冠疫苗方法及預約步驟，即看：

    點擊圖片放大
    +6
    +5

TOPick登陸MeWe啦：https：//mewe.com/p/topick

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https：//bit.ly/3bebLM2

記者：陳子謙

相關文章

疫苗接種｜政府公布2月26日為5類優先組別人士接種　2月23日可以網上預約
今日 14:44
疫苗接種｜政府公布2月26日為5類優先組別人士接種　2月23日可以網上預約
疫苗接種│市民接種疫苗後須逗留30分鐘　政府設10億保障基金申索期限2年
今日 15:06
疫苗接種│市民接種疫苗後須逗留30分鐘　政府設10億保障基金申索期限2年
疫苗接種｜一文看清5大優先接種群組　70歲或以上長者可帶同行者打針【附接種步驟】
今日 15:00
疫苗接種｜一文看清5大優先接種群組　70歲或以上長者可帶同行者打針【附接種步驟】
新冠疫苗｜調查指6成人拒成首批接種新冠疫苗人士　當中4成人願最後接種
今日 14:38
新冠疫苗｜調查指6成人拒成首批接種新冠疫苗人士　當中4成人願最後接種
新冠肺炎疫情 疫苗 新冠肺炎 公務員事務局 聶德權

最高瀏覽

火辣新抱︱丈夫在家裝閉路電視驚見　韓星妻睡老爺大髀動作親密惹非議
17:28 2021/02/16
火辣新抱︱丈夫在家裝閉路電視驚見　韓星妻睡老爺大髀動作親密惹非議
東張西望︱馬浚偉受噪音滋擾反遭惡鄰居投訴　馬仔：唔信有錢人大晒
10:33 2021/02/16
東張西望︱馬浚偉受噪音滋擾反遭惡鄰居投訴　馬仔：唔信有錢人大晒
【璀璨帝國】台裔貴婦Christine Chiu開Botox放題派對　被指過度整容舊照曝光見天然靚樣
18:09 2021/02/02
【璀璨帝國】台裔貴婦Christine Chiu開Botox放題派對　被指過度整容舊照曝光見天然靚樣