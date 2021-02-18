疫苗接種｜一文看清5大優先接種群組　70歲或以上長者可帶同行者打針【附接種步驟】

▲ 政府將於2月26日開展疫苗接種計劃，屆時會在全港18區設立29間社區疫苗接種中心。

政府將於2月26日開展疫苗接種計劃，屆時會在全港18區設立29間社區疫苗接種中心，市民可於3日前網上預約。公務員事務局局長聶德權指，由於新冠疫苗分批到港，需要分批安排優先接種，並設下5個優先組別，包括60歲或以上人士、醫護人員、院舍院友和員工、維持必要公共服務人員，以及關口工作人員等。

▲ 政府公布疫苗接種計劃。（林宇翔攝）

聶德權又說，當日（26日）會在5間社區疫苗接種中心和普通科門診為優先組別人士接種科興疫苗，其後3月初安排私家醫生接種科興疫苗；至於復星BioNTech疫苗因有嚴格運送要求，故安排另外24間社區疫苗中心為市民接種。

5個優先組別包括：

醫療組別或參與抗疫人員

60歲或以上，其中陪同70歲以上長者，最多2名陪同者可獲接種

護老院院舍員工

維持社會必要運作人士，如負責公共衞生人員，紀律部隊等

跨境人員，如司機

接種新冠疫苗方法及預約步驟，即看：

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記者：陳子謙