新冠疫苗｜調查指6成人拒成首批接種新冠疫苗人士　當中4成人願最後接種

▲ 多間大學聯合公布一項問卷調查結果，顯示僅39%人願意成首批接種新冠疫苗的人士。

港府最快本月起為市民接種新冠疫苗，多間大學聯合公布一項調查，結果顯示逾2,700名受訪者在考慮疫苗的有效性、疫苗的不良反應後等因素後，僅39%人願意成首批接種新冠疫苗的人士，其中長期病患者的意願較高有逾5成人；在6成不願成首批接種疫苗的受訪者中，約4成人期望是最後10%接種疫苗，反映港人較願延遲接種疫苗。

香港大學、樹仁大學及浸會大學於上月22日至28日透過網上問卷進行，訪問2,733名市民，當中921人屬長期病患者，患者至少有一項長期病患，包括糖尿病、癌症、慢性呼吸道疾病和心血管病等。調查發現，僅39.4%受訪者表示願意立即接種獲政府批准使用新冠疫苗，其中長期病患者較非長期病患者更願意即時接種疫苗，達51.2%。

浸大政治及國際關係學系博士袁瑋熙表示，60歲以上、學歷較低、曾接受檢測、對個人防疫措施信心較低、對政府信任度較高等是較早接種疫苗的因素。其中，受訪者最重視疫苗的有效性及會否產生不良反應，另發現6成不願立即接種新冠疫苗的人士中，有40.6%人期望成為最後10%接種疫苗的人士，相信原因是希望別人先接種，「看看反應才決定」。

港大社會工作及社會行政學系教授吳兆文表示，調查發現若是免費接種疫苗，並會為出現嚴重不良反應人士提供醫療保險，均可提供誘因增加市民接種疫苗的意願，但港府不需為接種疫苗提供經濟津貼，因不會提高市民接種疫苗的意欲。團隊指結果屬意料之內，因過往亦有研究指額外津貼或令市民認為疫苗有問題而卻步，「一般市民會認為如果疫苗沒有問題則不會有經濟津貼」。

吳兆文又指出，英、美等國家在未開始接種疫苗時，數據亦是相類似，認為市民的意願會隨著接種計劃順利推出而有所改變。他更認為若本港的疫苗計劃順利推出，約有60%至90%港人願意接種，強調「好難會有100%」。

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記者：郭詩詩