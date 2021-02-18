逆市招聘︱新世界發展疫市增聘近1000人　鄭志剛：為香港打支強心針

▲ 新世界發展疫市增聘近1000人。

新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，本港失業率亦上升，各行各業面對巨大挑戰。新世界發展今天宣佈將於3月中舉辦疫情期間首個私人企業大型招聘會，疫市中增聘近1000個職位，職位橫誇9大工種，其中個別職位月薪可高達10萬元。新世界發展執行副主席兼行政總裁鄭志剛期望，今次招聘會能起帶頭作用，更多企業增聘人手，為香港打支強心針，令經濟可以盡快復甦，助香港經濟盡快走出谷底。

疫情期間首個私人企業大型招聘會

新世界發展即將於3月13日舉行以「Create Jobs  Spark Hope」為主題的招聘會，於鰂魚涌K11 ATELIER King's Road舉行，招聘近1000個來自新世界發展及旗下逾10間公司的職位，包括新世界物業管理、K11集團及11 SKIES、新創建集團、港怡醫院、仁山優社、香港高爾夫球及網球學院、協盛建築集團、協興建築、惠保 (香港)及富通保險等，適合不同界別人士及大學畢業生報名申請。集團發言人表示，只要符合相關職位的基本要求，也會一併考慮。

最近不少行業大幅裁員，特別是空中服務員、零售、酒店及旅遊從業員皆受影響。因應最新的勞工市場情況，招聘會將提供多元化的職位，包括數碼媒體策略師、市場及品牌推廣專員、工程師、職業安全專員、見習企業家、人力資源專員、物業管理專員、卓越服務大使、旅遊發展策劃師、護士、謢理員、藥劑師、財富管理顧問及保安員等。

招聘會共設有11個求職攤位介紹各招聘部門及相關職位的工作性質，求職者可即場遞交履歷表作申請面試之用。

因應新世界保育皇都戲院及機場航天城大型綜合項目11 SKIES即將落成 ，集團將招聘相關人手，招聘會將聘請以下九大「筍工」：

1. 皇都戲院保育大使：策劃及統籌各類型的社區及文藝活動， 協助皇都專家團隊推動保育工作並活化歷史建築物。

2. 口罩「Masketing」及研發專員：新世界發展是本港首個自設口罩廠房的發展商，將會投放資源研發更多嶄新的防疫設備及產品推廣。

3. ESG策略師：就物業開發及經營實施標準化管理制定環保目標，在注重協同效應的生態系統業務模式中注入環保、健康、智能及關愛元素，為社區帶來長遠福祉。

4. 11 SKIES 旅遊發展策劃師：機場航天城11 SKIES將發展為一站式零售、餐飲及娛樂地標，為受裁員潮影響的空中服務員及導遊等旅遊從業員提供新職位，包括深度遊導賞員，為本地居民及旅客度身訂造不一樣的旅遊體驗。

5. 11 SKIES數碼媒體策略師：協助11 SKIES數碼媒體進行推廣，包括打通線上線下、e-shop、IOT物聯網等，聯同精準CRM系統，為顧客提供貼心的消費新體驗。

6. K11 卓越服務大使：不但提供客戶服務，亦會就K11集團旗下文化零售地標的藝術展覽及推廣活動等，為客戶發掘最潮的打卡方法，令商戶可獲得最大宣傳效果。

7. 兒童活動策劃員：為兒童度身訂造不同的智能活動及素材，從玩樂中學習，引發其自身天賦潛能。

8. 運動課程策劃員：新世界旗下位於西貢的香港高爾夫球及網球學院聘請運動課程策劃員，為學員製訂運動訓練日程，現役或退役運動員將獲優先考慮。

9. 見習企業家：將聘請多名見習企業家取錄條件之一是提出可行而創新的企業發展方案，若成功取錄將來更有機會將計劃付諸實行。

鄭志剛：盼望今次招聘會能夠起到帶頭作用

新世界發展執行副主席兼行政總裁鄭志剛期望，是次招聘會可集合商界力量，令本港經濟盡快復甦：

面對世紀疫情前所未見的衝擊，相信失業潮會重臨香港，但我們為配合集團各方面的長遠發展而增聘千人，除了為失業或搵工困難的市民帶來希望，更盼望今次招聘會能夠起到帶頭作用，更多企業增聘人手，集合商界力量，為香港打支強心針，令經濟可以盡快復甦。

鑑於疫情及避免人群聚集，求職者須由2月22日起透過網上預先登記，於指定時段到達招聘會場，並填寫健康申報表及通過現場體溫檢測，方可進場。招聘會名額有限，額滿將以後補方式處理。

招聘會登記及結果公布安排

登記日期：2月22日起接受網上登記

登記資格：歡迎不同學歷及年資的求職者參與

登記方式：

求職者須前往網址https://nwjobfair.nwd.com.hk填寫報名表。招聘會名額有限，如報名人數超出限額，將以後補方式處理。成功登記的求職者將會收到確認電郵及二維碼作入場用途。

招聘會舉辦詳情

日期：2021年3月13日 (星期六)

時間：

上午10時至中午12時

下午 2時至5時

場地將於中午12時至下午2時關閉以進行全面消毒

地點：鰂魚涌英皇道728號K11 ATELIER King's Road, L3 樓層

招聘公司：

新世界發展

新世界物業管理

K11集團

11 SKIES

新創建集團

港怡醫院

仁山優社

香港高爾夫球及網球學院

協盛建築集團

協興建築

惠保 (香港)及富通保險

工種：全職、兼職、合約

查詢電郵:nwjobfair@nwd.com.hk

責任編輯：林卓昕