何啟明議事堂與工聯會交手　舊拍檔提醒：要不忘初心

▲ 何啟明（左）今日出席人力事務委員會，與工聯會舊拍檔交手。（立法會網頁截圖）

勞工及福利局副局長何啟明在去年6月，才加入熱廚房，成為首個加入問責班子的工聯會成員，其立法會勞工界議席懸空至今。身份轉換後的何啟明，今日代表政府，出席立法會人力事務委員會，卻遭到舊拍檔提醒：要不忘初心。

與何啟明同期加入立法會，一起出任勞工界議員的工聯會陸頌雄，計劃提出議員法案，將最低工資水平，由兩年檢討一次改為一年一檢。會上多名工聯會成員都有發言支持，包括郭偉強、麥美娟；另一名勞工界代表、勞聯潘兆平，亦直指何啟明是勞工界出身，冀加入政府的何啟明，能夠努力反映勞工狀況，同意修訂。

身為工聯會副理事長的麥美娟表示，今次議員法案不涉政府公帑，政策上看不到有不可行，詢問局方是否支持修訂，惟何啟明卻指，尊重議員提交法案權利，當立法會按機制諮詢政府，局方才會作詳細研究，換來麥美娟一句：「你在耍我們？要是會議前沒有討論過，出席會議有何作用？」作為前輩的麥美娟又指，「若然你不熟悉，可問身旁的勞工處處長」，稱即使法案涉公共開支、違反政策，只要政府支持，都可以由政府推動改為一年一檢，所以才要詢問當局取態。

另外，陸頌雄在發言尾段時，亦苦口婆心地指：「副局長你要不忘初心」，希望何啟明能夠尊重基層打工仔，讓他們能一年加薪一次。

舊同事紛提醒何啟明要多考慮其勞工背景，但他在會上則透露，加入政府前未有思考過，為何檢討需時，但現時就明白，政府要考慮社會需要，不單要思考打工仔生活水平，也要顧及僱主、行業的承擔能力。此番言論，換來商界議員關注，希望何啟明能分享，加入政府後的角度轉變，解釋勞工及政府對最低工資的觀點，惟會議時間有限，何啟明未有時間作答。

其實，工聯會會長吳秋北日前曾指，政黨人士加入政府後，不能預期能實踐個別政黨抱負，因為總體要認同政府路綫，政治議題也要與政府保持一致，但個別政策上，其理念仍可對政府施政發揮影響力。似乎，何啟明正體驗加入政府後的難處。

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