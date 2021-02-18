新冠肺炎｜調查指逾3成受訪者疫情下有創傷後壓力　銀屑病患者怕染疫不敢外出

▲ 3間大學一項調查發現，疫情之下逾3成港人情緒受困擾。

本港新冠肺炎疫情肆虐已逾年，不少人因染疫而感到情緒困擾。3間大學聯同復康會一項問卷調查發現，逾2,700名受訪者中，有逾3成人在疫情下有創傷後壓力、逾2成人有中度至嚴重焦慮、另有近2成人抑鬱。有銀屑病患者表示，疫情之下對病人是「雙重打擊」，部分人更因怕染疫而不敢外出。

銀屑病患者Gary同是香港銀屑病友會會長，他自20多歲起就患有銀屑病，至今已患病逾20年，至今須靠生物制劑控制病情。他指出銀屑病本來已帶來很多焦慮及情緒問題，病友中亦有好多人有情緒困擾，曾有病人因病而經常長留在家，有近半年沒有外出，在疫情之下更是「雙重打擊」，除了要面對長期病之外，更要面對疫情問題。另有病人因怕染疫而不敢外出，導致有社交弧立的問題，甚至要求曾外出的家人回家後即時洗澡才可接觸自己，影響自己情緒及與家人的關係。

香港大學、浸會大學及樹仁大學聯同復康會於上月22至28日以網上問卷調查，成功訪問逾2,700名受訪者，當中有約3成人為長期病患者。當中發現34%受訪者在疫情之下有創傷後壓力，因怕染疫而有心壓力、對疫情比較敏感等；另有逾2成人中度至嚴重焦慮、近2成人抑鬱；其中更有21.5%人有兩項或以上的情緒困擾。

另外，調查亦指出4成受訪者出現社交孤立，其中長期病患者比非長期病患者更易出現社交孤立，而有關情況亦較容易在男性、與家長或傷殘人士同的受訪者中出現。

樹仁大學輔導及心理學系博士劉喜寶指出，受訪者對自己防疫措施沒有信心、自覺感染風險比其他人高、或對公共醫療體系沒有信心時會較容易出現情緒困擾。她建議受情緒困擾的市民可自行求醫，非牟利機構亦可向有關人士主動提供協助，解決情緒問題。

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記者：郭詩詩