安心出行｜出入法庭須使用「安心出行」　3月1日起不使用者須記錄資料

▲ 高等法院出入口已貼上「安心出行」二維碼。(林育慧攝)

司法機構宣布，隨着法院大樓陸續恢復正常服務，司法機構將分兩階段，要求所有進入法院大樓的人士使用「安心出行」應用程式，並分兩階段進行。於3月1日起，所有進出法院大樓人士，須使用「安心出行」應用程式，否則將被要求記錄其姓名、聯絡電話、到訪法院大樓的日期和時間。

司法機構表示，首階段將於下周一(22日)展開，司法機構將鼓勵所有進入法院大樓的人士使用程式。不使用程式的人士雖仍獲准進入法院大樓，但將被提醒需自行記錄行蹤。

第2階段則將於3月1日展開，司法機構將要求所有進入法院大樓的人士使用程式。不使用程式的人士將被要求記錄其姓名、聯絡電話、到訪法院大樓的日期和時間。

司法機構表示收集所得的資料只會用於協助政府控制2019冠狀病毒病疫情及相關目的，而司法機構可能向有關政府部門提供有關資料作流行病學調查及接觸者追蹤。所有不使用程式並拒絕記錄聯絡資料的人士，將不准進入法院大樓。

司法機構實施有關措施時，會盡量減低對法庭使用者所造成的不便。然而，法庭使用者進入法院大樓時無可避免會用上較多時間。因此，法庭使用者請預先下載並嘗試使用程式，以及提早到達法庭，尤其於早上或午飯後的繁忙時段。

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記者：林育慧