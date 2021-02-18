中聯辦高層人事變動　王松苗任秘書長成「大管家」

▲ 王松苗接替文宏武出任中聯辦秘書長。（中聯辦網站截圖）

中聯辦有人事變動，原最高人民檢察院辦公廳主任王松苗，接替文宏武，出任中聯辦秘書長，成為「西環大管家」。

根據中聯辦網站，王松苗現年52歲，安徽岳西人，1990年在華東政法學院畢業後，就進入最高檢工作，其中在最高檢檢察日報社工作長達22年，歷任編輯、評論部主任、副總編輯、總編輯。

王松苗於2013年轉任最高檢計劃財務裝備局局長，2016年至去年，出任最高檢辦公廳主任兼新聞辦主任。

有內地媒體在本月10日報道稱，原任最高檢新聞發言人之一的王松苗已卸任最高檢辦公廳主任，但新職務當時尚未公布。

據悉，法學專業出身的王松苗，長期在新聞領域深耕，近年更致力於新聞法治、新聞侵權、媒體與司法、新聞評論學研究，先後發表專業論文16篇10萬餘字，連續2年獲中國新聞作品最高獎——中國新聞獎。

至於文宏武，早前有報道稱，文宏武參與在港籌建一家「文化央企」，提升「軟實力」。這家「文化央企」將以聯合出版集團、《紫荊》雜誌社、銀都機構等中資機構為基礎，業務涉及出版、新聞、影視、文藝等方面。

中聯辦有關人士表示，相關人士職務調整，屬正常人事變動。

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責任編輯：林曉君