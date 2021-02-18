安仔出行｜許志安積極操fit狀態大勇　安仔準備牛年大展拳腳

許志安、劉浩龍在今天（2月18日）早上率領公司同門師弟及師妹：陳漢娜、蘇皓兒、馬志威、楊柳青、鄭嘉欣等進行新春團拜。當中，許志安表示積極修身，準備全面復出，並透露牛年的工作大計。

其實去年許志安曾亮相ViuTV的音樂節目為復出做準備，安仔獲太太鄭秀文支持改過，似乎已全面走出「安心事件」陰霾。

▲ 太陽娛樂舉行新春團拜。

許志安為復出修身

至於安仔今次現身團拜時身材更Fit爆，原來他過年前已努力Keep fit準備：「新年一定會吃很多好吃的，例如盆菜、蘿蔔糕，所以過年前已Keep Fit做運動，留Quota給自己，直至昨日，我覺得要跑步，不可以再吃下去！」

許志安又指，因疫情關係未有出外拜年，只透過視像會見親友。

提到牛年大計，安仔希望作多方面嘗試，尤其作曲：「新一年想試拍劇、作曲，自己唱了多年歌，但寫歌就不多，最近喜歡練電子琴時作曲。」

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▲ 許志安及劉浩龍現身新春團拜。

劉浩龍計劃被打亂

至於幾位同門師妹陳漢娜、蘇皓兒、楊柳青及鄭嘉欣也因疫情影響較少外出拜年，異口同聲笑言利是收入大減。

其中陳漢娜表示新年在「期間快閃店」擺賣二手衫反應理想，她指：「雖然今次經驗很好，但礙於沒有資金，所以都無計劃做老闆。」她又希望電影行業可以回復正軌，以及主演的電影《遺愛》可以上映。

去年憑劇集《三十而已》在大陸人氣飆升的馬志威，透露今年會派「開心價」利是，牛年主力內地影視及綜藝發展。

而劉浩龍亦因疫情關係，原定今年1月到泰國拍攝的電影要延至6月才開拍，現階段會作多元化發展，繼續跟Eric Kwok（郭偉亮）與谷德昭打理YouTube頻道：「頻道反應不錯，其實都好滿足，可以在此時候帶快樂給觀眾。」

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