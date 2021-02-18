媽媽辛酸︱孫慧雪睡覺慘被兒子強行擘眼扭陪玩　靚媽雪雪自貼醜態呻媽媽悲歌

▲ 孫慧雪在睡覺時慘被兒子強行擘大眼扭計陪玩，大嘆這是媽媽悲歌。

媽媽湊仔有多辛酸？看看靚媽孫慧雪的分享也感受得到！38歲孫慧雪育有一名3歲半兒子Riley，阿雪每日都要陪玩放電無時停，且兒子夜晚特別精力旺盛，昨日（17日）她更自貼醜態照，見到兒子在她睡覺時，強行擘大她的眼睛扭計玩，令阿雪不禁高呼殘酷，引起大批媽媽網民共鳴。

孫慧雪是不少人心目中的女神，38歲仍保持到少女外表，但返回家中湊仔就難再顧及形象，幸好阿雪都好玩得，亦不介意在人前表露真我，不時在社交網站分享母子瘋狂跳舞、奔跑放電的影片，玩得非常投入。

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Riley知道媽媽玩得，特別喜歡黐媽媽，更不想媽媽比自己早睡，竟強行用手擘大媽媽已閉上的雙眼，扭計想媽媽繼續陪自己玩。阿雪昨在facebook和IG分享了這張醜態照，並留言大呻︰

殘酷真相！膽小者勿看！每次當媽媽想早瞓過佢嘅時候⋯⋯

她大嘆這是媽媽悲歌，連一覺瞓到大天光都好難，「小朋友太唔捨得媽媽瞓」。

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網民︰珍惜孩子放媽媽第一位時

帖文引來大批媽媽共鳴，有媽媽笑言曾有同樣遭遇，「小朋友係幾鍾意咁樣打開人哋對眼」、「我兩個仔都咁對我」。有媽媽更謂撐起眼眉已經算溫柔，自己的孩子更像玩保齡球，「將啲手指插曬落眼耳口鼻啲窿窿度」。網民讚揚阿雪大方分享醜態、好貼地，「雪雪可以拍多啲呢啲生活紀錄」，但相信負責拍攝的人已遭受酷刑，「揸機那個人還健在嗎」？

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網民提醒阿雪，好好珍惜小朋友放媽媽在第一位的時候，「當小朋友慢慢長大，有自己朋友，此情此景不復再了」。阿雪都有回覆網民表示，「我成日都係咁諗，好唔捨得」！

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責任編輯︰林綺玲