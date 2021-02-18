萬里路育兒法｜教師爸爸蒐數千舊相對照香港今昔　帶子女遊走趣談本土地區風物誌

▲ 教師爸爸余震宇最愛蒐集香港舊相、舊資料，閒時愛帶子女遊走各區，看風景、說故事，以小朋友的角度為他們介紹本土地區風物誌。

歷史也可以走進日常生活之中，育有一對子女的中學教師余震宇，多年前創辦「香港舊照片」專頁，以圖片說香港故事，近年更積極作民間研究，發掘尋常街區的舊檔案。他也愛帶子女遊走各區，看風景、說故事，以小朋友的角度為他們介紹本土地區風物誌。

▲ Jacky一家假日很少逛商場，反而會到各區，順道讓孩子了解不同地區的特色風貌。（受訪者提供）

任教中國語文及中國文學十多年的余震宇（Jacky），常被人誤以為他教的是中國歷史，因他除開設專頁說本土歷史，也每年出版一本相關書籍，說的都是香港故事。

作為香港人，要知道香港有甚麼值得引以為傲的地方，不是說飲食消費等物質化事物，而是人物、建築、地區大事……沒有身份認同，很難說自己是香港人或愛香港。

帶領學生地區考察

Jacky現時擔任中國文學科主任，也會帶學生作地區考察，介紹地區歷史，並引導他們作今昔對比。

以文學切入，追溯地區的風景變遷、人民生活等，與歷史的時地人、事件會有所不同，可從另一角度探索。

近年香港學生多了關注本土文化時事，Jacky任教中文科，較少與學生直接評論時事，但當學生問起某些事件，也會引導他們從不同角度切入。而隨着社會運動、疫情的發展，他感到學生對本土文化的重視及追求的確有所提升。

以往覺得歷史老套，年紀大的人才會有興趣，但現時不少年輕人自覺要認識身處的城市，認知到自己的身份正是源於歷史，會思考為甚麼以往會說香港很成功，現在卻說走下坡，當中有甚麼因素，甚至主動找相關的讀物、資料，想探求更多。

▲ Jacky收藏的舊照片之一，50年代銅鑼灣軒尼詩道。他的專頁曾做海岸綫專題，並邀請了兩位建築師當義工，他笑言是製造機會讓他們發展，最近兩人更結婚了。（受訪者提供）

▲ 約1973年的謝斐道，是Jacky兒時居住的街區。他指看舊照片要印證今昔對比，如地勢等，港島區的街道算是較易辨認。（受訪者提供）

他笑言，不少學生也有瀏覽他的專頁，在每周班主任課活動中，便曾有學生出題考他：香港舊照片於何時成立？那次Jacky竟然答錯了！事實上，專頁於2012年成立，他自言當初只因電腦內保存了很多舊照片，開專頁可作為個人的網上資料庫，其後發現有很多人愛看，網民也會互相分享。

舊照片尋兒時街區

Jacky自小對歷史感興趣，因歷史中有很多故事，且全都是真實發生過。他回想當年也是受電視文化影響。

八、九十年代有很多以歷史作背景的電視劇，唸書時只喜歡讀中史，會考也只有中史科取得A，到讀大學原本也希望選歷史，誤打誤撞卻入讀了中文系。

他沒有因而放下對歷史的興趣，一直保持此愛好，近年亦由中國歷史轉為鑽研香港歷史。

唸書有中史科可讀，但在回歸後出來工作，覺得身為香港人更應多了解香港的歷史背景，慢慢開始搜羅香港舊照片、檔案等。

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他的收藏品由最初的網圖，到由網民捐出的一手資料，也有部分是買回來的古董。其中最教Jacky印象深刻的，是由一位美軍捐出的照片，背景是70年代駱克道崇光百貨一帶，他小時候正是住在附近。

以往那裏不叫銅鑼灣，叫灣仔，那年代還有公寓、夜總會，小時候坐校巴就是在那裏上下車，現時已不准泊車……其實有很多回憶，但初次看照片時，卻一直認不出是自己曾住過的地方！

Jacky做的工作極花時間、心機，也要有恒心、不怕悶。「試過在檔案館找了逾千份檔案及舊報紙，才寫出一篇故事，只是希望能找到一些有教育意義的東西。」而近年網上抄襲的情況嚴重，他試過整篇文章被原文照錄放在其他平台，為保障自己，也不想心血白白被別人「借用」，近年已轉而在收費平台上發表文章。

▲ 70年代利舞台，有「寶島歌后」美譽的鄧麗君曾經在此開演唱會。（被訪者提供）

爸爸是電競手

Jacky育有兩名子女，大仔6歲半，囡囡兩歲。他與任職通識科教師的太太對培育子女所堅持的，只是要他們每天做運動、多作戶外活動及看書。「小朋友有閱讀習慣不會喊悶，思考能力也不會太差。」

他會跟兒子一起看NBA籃球賽，或讓他看Netflix的英語卡通。家長們都有各種不同的育兒理論，Jacky認為最重要是從生活中作教導。

例如小朋友在遊戲中打茅波，便不與他玩，且要說到做到，事後再由太太開導解說，都是性格上的培養。

囝囝也有玩遊戲機，每次最多玩半小時，Jacky強調工作時工作，玩的時候要盡情，最重要是讀書、運動、電玩各方面取得平衡。他唸中學時也曾沉迷打機。「當年是逃學去街場打機，甚至打比賽。」90年代街頭霸王就如今天的英雄聯盟，Jacky曾在全港比賽中奪得第四名，更笑言那年代不容許以打機當職業，否則自己也可能成為電競手。囝囝也因與他打機經常輸掉，自覺「無癮」便不想玩。

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他們一家也常到西貢行山、看風景，Jacky會順勢以小朋友的語言，介紹區內有海岸、郊野公園、海鮮美食等，甚至說一些地區故事，讓他們多留意周邊事物，認識不同地區的特色。

近兩年不少家長積極籌備移民，Jacky不諱言身邊也有教師及朋友正在部署，然而他暫沒有此打算。

因小朋友年紀太小，不想給予太大震盪。我們並非不問世事，作為基督徒，對香港有信心，公義將會來臨。相信2020年已是最艱難的一年，始終問題會過去！

記者：李越樺